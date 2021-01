Das Rote Kreuz im Bezirk Perg ist besorgt: Es fehlt akut an Zivildienern, die den Rettungs- und Krankentransportdienst aufrechterhalten. Viele offene Stellen gibt es für die Einrücktermine im April und Juli.



BEZIRK PERG. Junge Menschen, die ihren Zivildienst absolvieren, leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwohl. Sie sammeln wertvolle Erfahrungen und werden mit Mehrwerten belohnt, die sie im Berufs- und Privatleben gewinnbringend einsetzen können. Besonders in Krisenzeiten ist das Engagement der Zivildiener überall spürbar. Es wird jedoch immer schwieriger, offene Stellen zu besetzen, teilt das Rote Kreuz jetzt mit. „Zum einen sind die geburtenschwachen Jahrgänge ein Problem. Was uns jedoch momentan und direkt trifft, ist die Verschiebung der Stellungstermine für stellungspflichtige junge Männer“, sagt Bezirks-Rettungskommandant Christian Geirhofer. „Ich appelliere an jeden, der sich mit dem Gedanken trägt, Zivildienst zu machen, sich jetzt zu melden. Wir brauchen jede helfende Hand", sagt Bezirkshauptmann Werner Kreisl.

„Heuer gibt es massive Probleme, insbesondere die Einrücktermine im April und Juli machen uns Kopfzerbrechen! Damit wir auch in Zukunft bestmöglich helfen können, brauchen wir neben unseren beruflichen und freiwilligen Mitarbeitern unsere Zivildiener. Ohne Zivildiener ist der tägliche Dienstbetrieb kaum zu bewältigen!“

Christian Geirhofer, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes



Einrücktermine

Einrücktermine sind Jänner, April, Juli, September und November

Dauer: 9 Monate

Körperliche und geistige Eignung sind Grundvoraussetzung

Einsatzbereich ist der Rettungs- und Krankentransport

Einsatzorte: Perg, Grein, Waldhausen, Schwertberg, St. Georgen/Walde, St. Georgen/Gusen

Ansprechpartner sind die Dienstführenden der Ortsstellen und Harald Biermair in Perg

Information gibt es an allen Dienststellen des Roten Kreuzes im Bezirk

Abenteuer Zivildienst in St. Georgen an der Gusen



Thomas Wittibschläger und Gregor Häntschel leisten momentan Zivildienst beim Roten Kreuz in St. Georgen/Gusen. Beide sind mit enormem Engagement und Einsatzwillen im Rettungsdienst aktiv. Thomas kam direkt nach der Matura zum Zivildienst, Gregor rückte im Jänner nach der Lehrabschlussprüfung ein. „Es ist ein Abenteuer, die täglichen Herausforderungen im Rettungstransport zu meistern", findet Thomas, „aber es ist eine wunderschöne Aufgabe, Menschen in Notsituationen helfen zu können!“ Georg ergänzt: „So ganz nebenbei baute ich mir einen tollen Freundeskreis auf. Ich kann mich tagtäglich beweisen und überlege, mich nach dem Zivildienst in Richtung Medizin zu orientieren. Das interessiert mich und hat super Zukunftsaussichten!“

„Die Situation ist leider angespannt, darum machen wir zeitgerecht aufmerksam. Wir wissen, wie eng und gut unser Bezirk in solchen Situationen zusammensteht. Zivildiener sind ein wichtiges Bindeglied in unserem engmaschigen Netzwerk der Hilfe. Sie stützen unser Rettungssystem, das den internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht“, sagt Geirhofer.

Infos und Ansprechpartner



Ortsstelle St. Georgen/Gusen: Uwe Herbe, 07237/2144/52

Ortsstelle Schwertberg: Alfred Lengauer, 07262/61144/52

Ortsstelle Perg: Patrick Nenning, 07262/54444/52

Ortsstelle Grein: Joachim Mach, 07268/344/52

Ortsstelle Waldhausen: Stefan Leimhofer, 07260/4244

Ortsstelle St. Georgen/Walde: Eva Hahn, 07954/2244

Zivildienst-Koordinator Bezirk: Harald Biermair, 07262/54444/14

Weitere Infos zum Zivildienst im OÖ. Roten Kreuz unter www.roteskreuz.at/ooe