Der Perg Künstler Markus Waltenberger porträtierte ein bekanntes Gesicht und ersucht um regionalen Zusammenhalt – auch im Bereich der Kunst.



PERG. Nach den Bandmitgliedern der "Rolling Stones" wurde nun auch der bezirksbekannte extravagante Totengräber Charly Mörwald von Markus Waltenberger, freischaffender Künstler aus Perg, mit Kohlestift auf Karton „verewigt“. Waltenberger und Mörwald verbindet nicht nur ihre Affinität und Liebe zur Natur: „Die Verbindung liegt in der Behutsamkeit und im Fingerspitzengefühl bei der Arbeit", so Waltenberger. "Wo ein Totengräber menschlichst und bestens alles vorbereitet, damit Mensch in die andere Welt – in die ‚Ewigkeit‘ hinübergleiten kann, hält der Maler und Zeichner mit konzentriertem Feingefühl einen Moment des irdischen Lebens fest – für die Ewigkeit und Nachwelt", sagt der aus Salzburg stammende Künstler. Waltenberger ersucht um “echten regionalen Zusammenhalt“ und will hinweisen auf die "zig Möglichkeiten, mit heimischen Betrieben auf Auftragsbasis zusammenzuarbeiten". Als Künstler würde er für „themenbezogene und produktnahe Ideen, Konzepte und individuelle Umsetzungen für Neugestaltungen und Renovierungen im Innen- und Außenbereich" zur Verfügung stehen.

Markus Waltenberger – zur Person



Neben rund 50 Ausstellungen im In- und Ausland gestaltete Waltenberger bereits öffentliche „Kunst-am-Bau-Projekte“ und Wandmalereien sowie grafische Illustrationen für Magazine. Seit 1996 arbeitet er als freischaffender Künstler. „In naher Zukunft sind wieder Mal- und Zeichenkurse geplant." Außerdem sei eine „Kunst- und Kulturinitiative Perg“ auf Vereinsbasis in Vorplanung. „Es ist gerade jetzt die richtige Zeit, hier vorauszudenken. Es braucht Visionen, positive Perspektiven und Anreize", findet Waltenberger.