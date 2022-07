Als Gründungspräsidentin war sie maßgeblich daran beteiligt, dass der Rotary Club (RC) Perg 2002 aus der Taufe gehoben werden konnte. 20 Jahre später übernimmt die Perger Unternehmerin Martina Ebner-Wagner neuerlich den Club als Präsidentin von ihrem Vorgänger Karl Hasenöhrl. „Ich freue mich, dass ich als Präsidentin den RC Perg durch das Jubiläumsjahr führen zu kann“, so Ebner-Wagner.



PERG. „Gemeinsam neu durchstarten“ lautet ihr Motto. Nach anstrengenden Corona-Jahren, die – ebenso wie in der Gesellschaft – auch am Rotary Club Perg nicht spurlos vorüber gegangen sind, ist es Martina Ebner-Wagner wichtig, wieder mehr Zusammenhalt unter den aktuell 30 Mitgliedern des Rotary Clubs Perg zu erreichen. Sie möchte den Spirit der Gründung und die Aufbruchstimmung der ersten Jahre wieder neu entfachen, den Teamgeist stärken sowie den Fokus auf die eigentlichen Aufgaben von Rotary legen: Ziel von Rotary ist unbürokratische und rasche Hilfe für Menschen in Not Schwerpunkte des rotarischen Wirkens sind zahlreiche Hilfsprojekte auf lokaler und internationaler Ebene.

Neuauflage für Lehrlingsprojekt "Growin"



Die Jugend zu fördern ist ein Hauptanliegen von Rotary weltweit. Das erfolgreiche Lehrlingsprojekt "Growin" von Rotary, das Lehrlinge dabei unterstützt, ein nachhaltiges Projekt für ihren Lehrbetrieb zu entwickeln und auch umzusetzen, wird im Frühling zum dritten Mal veranstaltet. Der RC Perg tritt in Oberösterreich als Lead-Club auf und ist somit für die Organisation und Koordinierung der 32 oberösterreichischen Rotary Clubs und aller nominierten Lehrlingsteams zuständig. „Durch unseren Einsatz als Club bei Growin 3.0 möchte ich erneut ein Zeichen setzen und zeigen, dass Rotary sich in der Jugendarbeit extrem engagiert“, so Ebner-Wagner.

450.000 Euro für Hilfsprojekte



Der Rotary Club Perg wurde 2002 als gemischter Club gegründet. Als Teil von Rotary International, der im Jahr 1905 gegründeten ersten Organisation von Serviceclubs, treffen sich engagierte Menschen unterschiedlicher Berufe regelmäßig, um Freundschaft und den Dienst an der Gesellschaft zu pflegen. 30 erfolgreiche Führungspersönlichkeiten in unterschiedlichen Professionen setzen damit ein Zeichen der Solidarität und des guten Willens für ein besseres Leben und größere Entwicklungsmöglichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit seiner Gründung hat der RC Perg mit einer Gesamtsumme von rund 450.000 Euro viele Hilfsprojekte in der Region, in Österreich und auch international realisiert und unbürokratisch und rasch Menschen in Not geholfen.