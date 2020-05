Eine 24-Jährige kam von der B3 ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals. Die Lenkerin wurde verletzt, berichtet die Polizei.

NAARN. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag (10. Mai) gegen 9.15 Uhr. Eine 24-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr mit ihrem Pkw auf der B3 in Richtung Mauthausen. In Oberwagram kam sie aufs Bankett, auf die linke Fahrbahnseite, ins Schleudern und rechts von der Fahrbahn ab. Danach überschlug sich das Fahrzeug mehrmals. Der Pkw durchschlug anschließend einen Wildzaun und kam neben den Gleisen der Donauuferbahn auf den Rädern zum Stehen. Die 24-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Das Rote Kreuz brachte die Frau nach der Erstversorgung ins Kepler Uniklinikum nach Linz. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde mittels Kranwagen vom Bahnkörper geborgen. Der Zugverkehr war etwa zwei Stunden beeinträchtigt.