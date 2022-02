WALDHAUSEN. Brein, Schmid & Gansch gastieren am Samstag, 26. Februar, 19.30 Uhr, in der Musikschule Waldhausen. Eingeladen wurde das ungewöhnlich besetzte Trio mit Georg Breinschmid (Kontrabass und Gesang), Benjamin Schmid (Violine und Gesang) und Thomas Gansch (Trompete, Flügelhorn, Gesang) von Magdalena Eder, Obfrau des Kulturvereins Waldhausen. Alle drei Spitzenmusiker sind mit übermäßiger Virtuosität ausgestattet und machen in dieser Formation profunde und authentische Musik, die zwischen klassischem Klangideal, jazzigem Groove und viel Eigenkompositorischem pendelt. Musikfreude dürfen sich über Improvisatorisch stark angereicherte ultimative Kammermusik der Extraklasse freuen, die meist nur in großen Konzertsälen zu hören ist. Karten gibt es bei Magdalena Eder 0676 7555115.



Georg Breinschmid wurde 1973 geboren und lebt in Wien. Er studierte klassischen Kontrabass und war von 1994-98 als Orchestermusiker u.a. bei den Wiener Philharmonikern engagiert. Seit 1999 tritt er als einer der vielseitigsten und virtuosesten Bassisten der internationalen Jazzszene hervor. Seine unorthodoxen Kompositionen an der Schnittstelle zwischen Jazz, Klassik und Wienerlied gelten als eine der interessantesten Entwicklungen in der zeitgenössischen Musik.

Benjamin Schmid, aus Wien stammend, gewann u.a. 1992 den Carl-Flesch Wettbewerb in London, wo er auch den Mozart-, Beethoven- und Publikumspreis errang. Seither gastiert er auf den wichtigsten Bühnen der Welt mit namhaften Orchestern wie den Wiener Philharmonikern, dem Concertgebouw Orchester Amsterdam u.v.m.

Seine solistische Qualität, die außerordentliche Bandbreite seines Repertoires und insbesondere auch seine improvisatorischen Fähigkeiten im Jazz machen ihn zu einem Geiger mit unvergleichlichem Profil.

Thomas Gansch wuchs in Melk an der Donau auf, wo er bei seinem Vater Johann Gansch Trompete lernte. Mit 15 ging er nach Wien, um an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Konzertfach Trompete zu studieren. Während dieses Studiums gründete er 1992 gemeinsam mit Studienkollegen die Gruppe Mnozil Brass. Von 1998 bis 2006 spielte er im legendären Vienna Art Orchestra, das er noch heute als seine „wahre“ Studienzeit bezeichnet.

Thomas Gansch ist nicht nur einer der vielseitigsten Trompeter seiner Generation, sondern auch ein Entertainer durch und durch, der zwar immer den Schalk im Nacken trägt, dabei jedoch niemals die Musik aus den Augen verliert.