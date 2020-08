PERG. Bedenken am geplanten Einkaufszentrum mit etwa 4.000 Quadratmeter Handelsfläche in der Linzer Straße – die BezirksRundschau berichtete – äußern Wirtschaftstreibende der Stadt. Der Verein "Perg Wirtschaft bewegt" informierte seine Mitglieder in der Vorwoche in einem Schreiben mit dem Titel "Aktuelle Information zur Standortentwicklung", das der BezirksRundschau vorliegt.

Wunsch: Mit Einzelhandel-Erweiterung abwarten

Nach der Einleitung des Umwidmungsverfahrens im Gemeinderat – die VP stimmte dafür – fand ein Gespräch mit Bürgermeister Anton Froschauer (VP) statt. Dabei äußerte man folgenden Wunsch: Eine Erweiterung von Geschäftsgebieten für den Einzelhandel solle derzeit hintangestellt werden. Und zwar, bis die Auswirkungen der aktuellen Entwicklung für Perg abzuschätzen seien. Was damit gemeint ist? Der Verein verweist auf den Ausbau des Fachmarktzentrums und den künftigen Interspar. Zudem eröffne mit dem Drogeriemarkt Müller ein weiteres, großes Geschäft. Hinzu komme, dass Corona noch nicht ausgestanden sei. Und der seit Jahren wachsende Online-Handel durch den Lockdown weiter beflügelt wurde. Eine Befürchtung: Dass die Kundenfrequenz in der Innenstadt weiter sinke und Betriebe sich gezwungen sehen, bessere Lagen zu suchen. Gefordert wird eine vertiefende Grundlagenforschung und eine Bedarfsanalyse.

Bürgermeister: Verein wird in Gespräche eingebunden

Stadtchef Froschauer sagte in der vorigen Gemeinderatssitzung, dass der Bedarf vorhanden sei, die Handelslandschaft eine Belebung vertrage. Der Stadtchef sprach von einem "Benefit für die Innenstadt" durch mehr Frequenz. Der Verein "Perg Wirtschaft bewegt" werde in die Gespräche um die Standortentwicklung einbezogen, betonte er gegenüber der BezirksRundschau.

