Große Freude bei der Freiwilligen Feuerwehr Winden/Windegg

Stolz lenkte Kommandant-Stv. OBI Wolfgang Kapplmüller mit Kommandant HBI Mario Mader sowie weitere Mitglieder des Kommandos ihr neues LFA auf den Platz der Freiwilligen Feuerwehr Winden/Windegg. Aufgrund Corona waren nur Mitglieder der FF sowie einige Ehrengäste, u.a. der Schwertberger BGM Mag. Max Oberleitner, VZBGM Karl Petermandl, Abschnittskommandant HBI Christian Schrattenholzer geladen. Ebenso unter den Gästen war Ehren-Kommandant Karl Kapplmüller welcher vor über 2 Jahren mit der Planung des neuen Fahrzeuges begann.

„Wenn die Feuerwehr Winden/Windegg was zu feiern hat, dann ist mir kein Weg zu weit. Ich bin heute eigens aus Kärnten angereist, um das neue LFA entgegen nehmen zu können. Ich wünsche der FF Winden/Windegg viel Freude mit dem neuen Fahrzeug und unfallfreie Fahrt. Ich hoffe, es hält wieder 28 Jahre“, so BGM Max Oberleitner, bei seiner Rede.

Anschließend wurde das neue Fahrzeug von Mario Mader und Wolfgang Kapplmüller vorgestellt.

In weitere Folge konnte das Löschfahrzeug in Kleingruppen besichtigt werden.

Von den Kameraden bekam Kommandant Mario Mader von Polo-Shirt mit der Aufschrift "Projektleiter LFA neu" geschenkt.

Auch die vielen Mitglieder der Jugendfeuerwehr zeigten sich vom neuem Fahrzeug absolut beeindruckt.

Die offizielle Segnung des Fahrzeuges findet 12.09.2021 statt.

Mitglieder der Feuerwehr werden in den nächsten Wochen bei einer Haussammlung die Bevölkerung um wohlwollende Unterstützung bitten. Kommen doch die Aufgaben der Freiwilligen Mitglieder der gesamten Bevölkerung zu Gute.

FF Winden/Windegg