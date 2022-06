20.000 Euro stellt Rotary für den Distrikt 1920 bereit, um die Lesefreude und Lesefähigkeit von Schülerinnen und Schülern zu erhöhen. Der Rotary Club Perg beteiligte sich mit einem Bücherpaket an der Aktion und lud in der Volksschule Grein zur Lesestunde.



GREIN, PERG. Für die Lesestunde in der Volksschule Grein hätte es niemand geeigneteren geben können als Kinderbuchautorin Karin Lehner – ihr Mann Georg Lehner ist Mitglied des Rotary Clubs Perg. Eine Schulstunde lang widmete sich die Autorin den Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klassen und las aus ihrem Buch "Melwin Melone – Kleinen Kindern die große Welt erklären". In der nächsten Schulstunde waren dann die Kinder der ersten und zweiten Schulstufe an der Reihe. Auch sie lauschten begeistert den Geschichten von "Melwin Melone".

Bücherpaket um 300 Euro für die Schule



Ziel der rotarischen Lese-Aktion ist es, die Lesefreude bei den Kindern und das Interesse an Büchern zu wecken und beides nachhaltig zu festigen. Bildung als Voraussetzung dafür zu ermöglichen, später Chancen im Leben ergreifen zu können, ist Teil der Bestrebung des rotarischen Bildungsprojektes. Klaus Hoser, Past Präsident des Rotary Clubs Perg war für die Umsetzung des Leseprojekts verantwortlich und holte Volksschul-Direktor Johannes Fraundorfer ins Boot. Dieser zeigte sich von der Initiative und der Resonanz der Kinder begeistert. Als nachhaltiges Präsent wurde ein Bücherpaket im Wert von 300 Euro für die Schule angekauft: Die Bücherliste kommt von Lehrkräften, die Kosten trägt Rotary.

Spannender Vortrag am 3. Oktober



Dass dem Rotary Club Perg junge Menschen und ihre Bildungschancen ein Anliegen sind, zeigt auch der Schwerpunkt im Herbst. Ein Vortrag des Pädagogen und Professors für Sportpsychologie Fritz Weilharter zum Thema "Die neue Elite – Warum Kindern ohne Smartphone die Zukunft gehört" am 3. Oktober im Technologiezentrum Perg greift ein wichtiges Thema in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auf.

