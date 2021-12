Spende an die Lebenshilfe Grein

GREIN. Jedes Jahr unterstützt die Firma Neudorfhofer mit einer Spende von 500 Euro die Lebenshilfe Grein. Vor Weihnachten übergab Tanja Neudorfhofer die Spende an Peter Gstöttmaier und Einrichtungsleiter Thomas Wolfsegger. „Diese und weitere Spenden verwenden wir für den Ankauf von Therapiegeräten, die Ermöglichung von Sportangeboten und die Förderung von kulturellen Projekten der Werkstätte Grein“, informiert Thomas Wolfsegger. Derzeit werden 80 Menschen mit Beeinträchtigung in der Werkstätte Grein an drei verschiedenen Standorten begleitet. Standorte: Werkstätte Ufer 26, Aktiv Shop Grein Hauptstraße und die Außengruppe in der Seilerstätte.