Die Trendsportart Stand-up-Paddeln, übersetzt "Stehpaddeln", kann jetzt in Schwertberg ausgeübt werden. Ein Board wird beim Imbissstand der Freizeitwiese verliehen.



SCHWERTBERG. Die Gemeinde Schwertberg hat von Sport Mayr eines der trendigen Sportgeräte gesponsert bekommen. Das Board kann bei Markus Wenigwieser, dem neuen Imbissstand-Betreiber, auf der Freizeitwiese ausgeborgt werden. Für den Urlaub zu Hause wartet die Freizeitwiese an der Aist heuer mit vielen kleinen, neuen Attraktionen auf, wie Bürgermeister Max Oberleitner informiert: Ein Nirohandlauf mit gepolsterten Sprossen erleichtert den Einstieg in die Aist, der Volleyballplatz bekommt ein zusätzliches Trainingsnetz, die Fußballtore werden erneuert, der Imbissstand bietet nun auch warme Snacks und gemütliche Sitzgelegenheiten an. "Unsere Gemeindegärtner pflegen das gesamte Naturareal liebevoll und haben die Freizeitwiese zu einer richtigen Wohlfühloase gemacht", freut sich der Schwertberger Ortschef.

Bürgermeister Oberleitner und Markus Wenigwieser weihten das neue Stand-up-Paddel gleich ein. „Wenn das Angebot gut angenommen wird, kaufen wir gerne ein zweites nach“, so Oberleitner, der begeistert einige Runden in der Aist paddelte.