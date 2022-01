Wintergarten: Typen und Planung

Wintergärten bieten zu jeder Jahreszeit ein hohes Maß an Gemütlichkeit und lassen sich darüber hinaus auch optimal als Nutzfläche verwenden. Daher ist es kein Wunder, dass viele Hausbesitzer darüber nachdenken, einen Wintergarten nachzurüsten. Wichtig bei diesem Vorhaben ist die sorgfältige Planung. Zudem sollte im Vorfeld die Frage geklärt werden, um welchen Wintergarten Typ es sich handeln soll – um einen Kaltwintergarten (auch Sommergarten genannt) oder um einen Warmwintergarten. Was diese beiden Wintergarten Typen ausmacht und was Sie sonst noch zum Thema Wintergarten-Anbau noch wissen sollten, erfahren Sie hier.

Typ Kaltwintergarten - Sommergarten



Ein Kaltwintergarten zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht beheizt wird. Es handelt sich hierbei also um einen einfachen Glas-Anbau, der nur bei einfallenden Sonnenstrahlen auch zum Wohnen verwendet werden kann. Der Nutzen eines Kaltwintergarten besteht viel eher darin, Pflanzen darin überwintern zu lassen und bei schlechtem Wetter die Gartensaison zu verlängern.

Beim Bau sollte darauf geachtet werden, dass die Wand zwischen Haus und Wintergarten gedämmt ist. Ansonsten ist ein Kaltwintergarten-Anbau in aller Regel unkompliziert. Außerdem müssen keine Heizkosten gezahlt werden, so dass es sich um eine energiesparende und kostengünstige Anbaumöglichkeit handelt.

Typ Warmwintergarten



Mit einem Warmwintergarten-Anbau kann man seinen Wohnraum sinnvoll erweitern, da er von innen beheizt wird. Dadurch bietet er ganzjährig einen gemütlichen Ort zum Entspannen. Durch die direkte Verbindung mit dem Wohnzimmer ist der Bau eines Warmwintergartens mit erheblich mehr Aufwand verbunden als es bei einem Kaltwintergarten der Fall ist. Außerdem ist eine gute Dämmung und eine Mehrfachverglasung für einen ausreichenden Wärmeschutz und zum Zwecke der Luftdichtheit erforderlich. Da ein Warmwintergarten an ein Heizungssystem angeschlossen ist, gibt es eine Reihe von einzuhaltenden Vorschriften beim Bau.

Wintergarten Planung



Bei der Wintergarten Planung gibt es je nach Wintergarten Typ und den jeweiligen Bedingungen des Grundstücks einiges zu beachten. Insbesondere folgende Überlegungen sollten dabei nicht übergangen werden:

Für welchen Zweck möchte ich den Wintergarten nutzen? (Wohnraum, Überwinterung von Pflanzen etc.)

In welche Richtung soll der Wintergarten ausgerichtet sein? (Südseite, Nordseite)

Welche Form und Größe soll mein Wintergarten haben? (abhängig vom Haus und Grundstück)

Welche Dachform eignet sich für den Grundriss des Wintergartens?

Aus welchen Materialien soll mein Wintergarten bestehen? (Rahmenmaterial, Art der Verglasung etc.)

Ist eine Baugenehmigung erforderlich? (Bauamt und Gemeinde fragen)

