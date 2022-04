Ausgezeichnet wurden Mauthausener, die sich in besonderer Art und Weise um das Ansehen der Marktgemeinde Mauthausen verdient gemacht haben.

Seit Ende der Sechziger Jahre ist er in Mauthausen ehrenamtlich aktiv tätig. Die Rede ist vom derzeitgen Obmann des Heimat- und Museumsvereines Mauthausen, Karl-Heinz Sigl.

Die Kurz-Zusammenfassung seiner Tätigkeiten in den letzten 50 Jahren passt gerade einmal auf ein Blatt A-4 Papier und hier handelt es sich nur um Schlagworte zu den einzelnen ausgeübten Funktionen.

Vom Kirchenchor und Singkreis ist hier ebenso die Rede wie von seiner schauspielerischen Tätigkeit beim Theater im Hof.

Dass er Geschäftsführer des Pfarrcaritas-Kindergartens von 2005 bis 2011 war wissen die wenigsten, genauso wie seine Funktion als Lesepate in der Volksschule Mauthausen bekannt ist.

Als Lektor in der Pfarre Mauthausen unterstützte er jahrelang diverse Projekte wie ARGE Kirche, Konzerte und Moderationen. Mit seinen kabarettistischen Leistungen spielte er bei Benefizveranstaltungen für die Pfarre, den Singkreis, SOS Kinderdorf Rechberg, ASKÖ und Kinderkrebshilfe rund 15.000 Euro für diese Projekte herein. Nicht unerwähnt bleiben sollen seine Tätigkeiten im Tourismusverband, beim OÖ Volksbildungswerk, und beim OÖ Museumsverbund.

Als Obmann des Heimat- und Museumsvereines Schloss Pragstein Mauthausen war er maßgeblich für gravierende Veränderungen zum Wohle der heimischen Museumslandschaft verantwortlich. Das lokale Heimatmuseum wurde unter seiner Patronanz erst vor kurzem und dank großer finanzieller Unterstützung durch die Leader-Region Perg-Strudengau und mit Mitteln der EU (Interreg) völlig neu konzipiert und so auf einen zeitgemäßen Standard gebracht.

"Es konnte uns nichts Besseres passieren, als Karl-Heinz als Obmann für den Heimat- und Museumsverein zu bekommen" meint Gottfried Kraft von Mauthausen Tourismus.

Als Vorstandsmitglied im lokalen Tourismusverein unterstützt er auch die touristischen Projekte ganz maßgeblich.