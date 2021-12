U. Ried: Mit großer Unbekannte ins Rückrunden-Abenteuer!

Die rote Bezirksliga-Flotte ist wieder vollzählig. Mit Mag. Thomas Puchinger aus Alberndorf wurde der neue Übungsleiter bestellt. Die Klubführung der U. Sport Mayr Ried reagierte somit auf die unerwartete Vertragsauflösung von Jürgen Prandstätter.

Der 42jährige HAK-Lehrer spielte in seinen Anfängen beim SV Gallneukirchen. Während seines Salzburg-Studiums einst sogar in der Regionalliga, beim damaligen Klub Anif. Mit seiner Rückkehr nach Oberösterreich war er noch als Spieler bei Vereinen wie St. Magdalena, Freistadt und U. Pregarten, sowie als Spielertrainer bei der U. Alberndorf tätig. Bei Letzterem zeigte er sich besonders treffsicher. Ehe er sich schließlich vorwiegend seiner beiden Söhne wegen, im Nachwuchsbereich des SV Gallneukirchen engagierte. Dass Puchinger der Ehrgeiz treibt, sieht man an der eingeschlagenen Trainerlaufbahn und dem Besitz der UEFA-B-Lizenz.

Klares Konzept spricht für Neo Puchinger



"Nach unserem gemeinsamen Gespräch war bald klar, dass wir fündig geworden sind. Puchinger ist ein Mann mit klaren Ansagen und absoluten Ehrgeiz. Wir wollten unbedingt einen jüngeren Trainer nach Ried holen. Auch der Umstand, dass ihn die Spieler nicht kennen, sehen wir als Vorteil an!" so Ried.

Thomas Puchinger, im ersten Ansatz ein ruhiger sympathischer Mann, ist neuer Trainer des Vize-Herbstmeisters der Bezirksliga Ost. Dessen Ruf nach Mehr, durch einen glücklichen Zufall in Ried erhört wurde.