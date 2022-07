Smashen und Baggern bis der Sand glüht heißt es von 22. bis 24. Juli wieder für die bes­ten Beachvolleyballer Oberösterreichs bei den “OÖ Beach Finals presented by Raiffeisen“ in der Perger Machland Badewelt.



PERG. „Wir wollen sowohl den Sportlern als auch den Zusehern bei der offi­ziellen Landesmeisterschaft wie in den vergangenen Jahren eine tolle Atmosphäre bieten, heuer zum ersten Mal am brandneuen Center-Court Stadion gleich hinter der Machland Badewelt“, freut sich Organisationsleiter Jo­hannes Dirnberger bereits auf das Spektakel. Die Vorrundenspiele der Landesmeisterschaft werden am Samstag, 23. Juli, auf der neuen Beach-Anlage und im Freibad-Areal auf insgesamt vier Courts ausgetragen. Die Entscheidungen fallen dann am Sonn­tag, 24. Juli, am Center-Court. Dort wird am Finaltag auch zum zweiten Mal ein 4er-Hobbycup veranstaltet. Den sportlichen Start in dieses Volleyball-Superwochenende legen üb­rigens wieder Firmenteams hin.

Zwei Bewerbe für Firmen- und Hobbyteams



Die Spielgemeinschaft Prinz Brunnenbau Volleys veranstalten im Rahmen der OÖ Beach Landesmeisterschaften wieder zwei zusätzliche Bewerbe: Am Freitag, 22. Juli, findet ab 13 Uhr in der Machland Badewelt Perg der Businesscup für Firmenteams statt. Am Sonntag steigt neben den Finalspielen ein 4er-Bewerb für Hobbyspieler. Für alle Teilnehmer ist während der Veranstaltung der Eintritt in die Machland Badewelt samt Verpflegung inklusive.

Finalspiele: Sonntag ab 13 Uhr

4er-Hobbycup: Sonntag ab 9 Uhr

Businesscup: Freitag ab 13 Uhr

Infos & Anmeldung: www.beach.perg.at oder 0650/7828869