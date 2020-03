Zum Saisonauftakt in der OÖ. Judo-Landesliga B gastierte die Luftenberger Judomannschaft beim JV Micheldorf. Luftenberg konnte nicht in Bestbesetzung antreten, zudem agierten einige Kämpfer im ersten Durchgang sehr verhalten. Daher gerieten wir in einen 5:3 Pausenrückstand. Im zweiten Durchgang steigerten sich unsere Kämpfer und es entwickelte sich eine spannende Begegnung. Vor dem letzten Kampf hatten wir uns auf 8:7 herangekämpft und unser +90kg Kämpfer Michel Burger zeigte einmal mehr, dass auf ihn Verlass ist. Er konnte mit einem klaren Ippon Sieg ein gerechtes 8:8 Unentschieden fixieren.

Für die Punkte der Luftenberger sorgten: jeweils zwei Punkte durch Michael Burger, Niklas und Simon Gemeinhardt. Je einen Punkt erkämpften David Stipani und David Nopp.