PERG. Union Perg holte im Herbst in der Oberösterreich Liga in 15 Spielen nur elf Punkte. Auf einen Nicht-Abstiegsplatz fehlen dem Schlusslicht aber nur wenige Punkte. Im ersten Frühjahrs-Match am Samstag, 7. März, ab 15 Uhr bei Askö Oedt hängen die Trauben allerdings hoch.