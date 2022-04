Union Perg kämpft am Dienstag (19. April) ab 19 Uhr in Dietach um den Einzug ins Halbfinale des Transdanubia Landescups 2021/22.

PERG, OÖ. Erstmals seit drei Jahren findet wieder ein Viertelfinale des Landescups statt. Die Hälfte der im Bewerb verbliebenen acht Teams kommt mit Perg, St. Martin, Oedt und Micheldorf aus der OÖ-Liga. Stark vertreten ist auch die Landesliga Ost, die mit Rohrbach, Dietach und Admira noch ein Trio im Rennen hat. Die größte Überraschung lieferte UFC Lochen. Das Team aus der 1. Klasse Südwest schaffte den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Perg durch Derbysiege im Viertelfinale



Die Perger präsentierten sich im Frühjahr in der Oberösterreich-Liga bislang stark, holten in acht Spielen 17 Punkte. Dietach wiederum führt die Landesliga Ost aktuell an. Perg schaltete im Cup bisher jeweils auswärts Adlwang (3:0), Naarn (4:1) und Schwertberg (2:0) aus. Der Sieger der Begegnung trifft auf den Gewinner des Duells Rohrbach/Berg gegen St. Martin/Mühlkreis.

Viertelfinal-Spiele am 19. April:

UFC Lochen – ASKÖ Oedt (16.30 Uhr)

UFC Rohrbach/Berg – SU St. Martin/M. (19)

SK Admira Linz – SV Grün-Weiß Micheldorf (19)

Union Dietach – Union Perg (19)