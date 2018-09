Direkt zum Bauern einkaufen gehen

05.09.2018, 18:33 Uhr

Die Direktvermarkter sind im Bezirk breit aufgestellt. Die Bindung zum Konsumenten ist besonders eng.

BEZIRK. Ein Großteil der Lebensmittel wird in Österreich über den klassischen Weg Produzent – Verarbeiter – Handel abgesetzt. Daneben gewinnen aber gerade in den letzten Jahren alternative Vermarktungswege wie die Direktvermarktung über Hofladen und Bauernmärkte an Bedeutung. Am landwirtschaftlichen Betrieb werden dabei die Lebensmittel nicht nur produziert, sondern auch verarbeitet und vermarktet. Dies bedeutet mehr Wertschöpfung und einen engeren Kontakt zu den Konsumenten. Der aktuell starke Trend zur Regionalität und das erhöhte Interesse der Konsumenten an der Herkunft ihrer Lebensmittel fördern die Direktvermarktung. Franz Reisecker, Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ: “Der Einkauf direkt im Hofladen oder auf dem Bauernmarkt ist immer auch ein Erlebnis und man erfährt aus erster Hand, wie die Lebensmittel produziert werden. Das stärkt das Verständnis für und das Vertrauen in die Landwirtschaft."

Eier

Fleisch

Gemüse und Obst

Milchprodukte

Honig

Getränke

Viel Negatives war in den vergangenen Jahren über die kommerzielle Hühnerhaltung zu hören. Beim Biohof Steininger in St. Georgen/Gusen oder bei Aigelsberger in Ried kann man sich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass die Hühner ans Tageslicht kommen.Das Fleisch im Supermarkt hat oft einen weiten Weg zurückgelegt. Fleisch und Wurst sind aus der Region erhältlich, zum Beispiel bei Familie Auer aus Ried (Wild) oder Familie Huber aus Bad Kreuzen (Lamm) oder im Hofladen Heiml (Schwein) in Mitterkirchen.Wie frisch ist das Gemüse im Laden? Wurde das Obst mit Pestiziden behandelt? Am besten selbst nachfragen, zum Beispiel beim Gemüsehof Voggeneder in Naarn, bei Obstbau Brunnbauer-Siegl in Langenstein oder beim Biohof Buchmaier in Saxen.Viele Bauern haben sich dazu entschlossen, selbst Käse und andere Milchprodukte herzustellen. Nicht nur klassisch von der Kuh (z. B. Milchhof Hochwimmer in Rechberg), sondern auch von der Ziege (z. B. Kastners Ziegenspezialitäten in Baumgartenberg).Honig im Supermarkt zu kaufen – mit unbekannter Herkunft aus ganz Europa – ist beim großen Angebot der regionalen Imker wirklich nicht notwendig. Die süße Ware gibts zum Beispiel bei der Imkerei Aigner in Waldhausen oder der Imkerei Marthe in Luftenberg.Wein, Most, Likör, Schnaps, Saft und Essig gibt es aus heimischem Obst ganz in der Nähe zu kaufen, etwa bei Weinbau Gmeiner in Perg, Bioobstbauer Peterseil in Luftenberg, bei der Imkerei Prinz in Au an der Donau oder bei Thurnhof Likör in Perg.