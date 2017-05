Tante Mitzi ist nicht mehr

13.05.2017, 13:06 Uhr

wie sie alle nannten, ist am 10. Mai im 95. Lebensjahr friedlich entschlafen.Maria Gebetsberger war seit 1963 im Vorstand der Katholischen Frauenbewegung und bis fast zuletzt recht aktiv. So kassiert sie Jahr für Jahr noch Mitgliedsbeiträge.Die „Mitzi“ war bei fast jedem Fest, bei vielen Jahreshauptversammlungen anzutreffen. Viele Feste wurden von ihr bildlich festgehalten und in Alben dokumentiert. Im Rahmen des Marktfestes 2011 überreichten Bürgermeister Johann Buchberger, VP-Obmann Josef Lumetsberger, Nationalrat Klaus Prinz und LAbg. Annemarie BrunnerMaria Gebetsberger hatte Jahr für Jahr seit ihrer Pesion einen in Oberösterreich einzigartigen Christbaum.Im Vorjahr waren es 34 verschieden bemalte kleine Kunstwerke mit hohem Sammlerwert. „Die erste Glocke habe ich mir gekauft. Alle anderen bekam ich von meinen Verwandten geschenkt. Die wissen, dass sie mir damit die größte Freude bereiten.zeigte die Tante Mitzi der BezirksRundschau Perg immer wieder ihren Weihnachtsbaum.

„Diese kleinen Kunstwerke aus Porzellan bemalt Ole Winther. Jedes Design ist das Ergebnis endloser Studien und zahlreicher Skizzen. Inspiriert wird er für die jährlich wechselnden Motiven vom wirklichen Leben, von historischen Quellen, von Träumen und Legenden. Jedes Jahr steht unter einem Thema“, konnte Maria Gebetsberger den Tag, wenn eine neue Hutschenreuther Weihnachtsglocke herauskommt ist, nicht erwarten.Tante Mitzi wusste viel von der "alten Zeit". Wussten Sie, dass es einmal viele Jahren in Pabneukirchen einen Verein gab, der Jahr für Jahr Geld anlegte für ein "Krankenhaus" in Pabneukirchen?am Montag, 15. Mai und Dienstag, 16. Mai, jeweils um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Pabneukirchen.