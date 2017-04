Wilde Weide jetzt im MÜK

28.04.2017, 15:46 Uhr

Aus einfachen Weidenruten etwas Besonderes machen: Geflochtene Raritäten aus Weide fertigt Elisabeth Lengauer aus Baumgartenberg in Handarbeit.

BAUMGARTENBERG, FREISTADT. Es ist mehr als nur Arbeiten mit den Händen – es ist Kulturgut. Die Unregelmäßigkeit des Materials gibt diesen unverwechselbaren Charakter. Wunderbar fügen sich die Werkstücke in klassische und moderne Wohnumgebungen ein. Weidenflechten, eine alte Tradition, die Elisabeth Lengauer mit kreativen Ideen füllt, um am Markt eine Nische zu finden. Es ist ihr wichtig Handwerkskunst zu zeigen, wie schön und vielfältig sie ist. Als gelernte Land- und Forstwirtin war sie schon immer sehr naturverbunden und man erkennt auf den ersten Blick, die Liebe zu der Arbeit mit den eigenen Händen. Diese Liebe gibt sie auch in Kursen weiter und bietet darüber hinaus beim Schauflechten Einblick in die Flechtkunst.

Unter dem Namen Wilde Weide sind die Kunstwerke von Elisabeth Lengauer jetzt auch im Mühlviertel-Kreativ-Haus (MÜK) in der Samtgasse Nummer 4 in Freistadt ausgestellt und zu erwerben. Das MÜK ist ganzjährig von Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.