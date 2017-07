Sabine Schatz zu Förderzentrum Waldhausen "Gesundheitsabteilung muss endlich reagieren! "

26.07.2017, 17:08 Uhr

Lange Fahrten nach Linz, Amstetten, St. Pölten hätten ein Ende.Die Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie OÖ Gesellschaft (GFGF), die das Förderzentrum Waldhausen erfolgreich betreibt, beauftragte einen Experten, der alle Auflagen in die notwendigen Baumaßnahmen einarbeitete. Für die Geschäftsführerin der GFGF H Z gibt es aus finanziellen Gründen nur eine Möglichkeit: Nur das Erdgeschoß mit dem neuen Zubau wird Ambulatorium. Das Obergeschoß bleibt ein Förderzentrum. Die Notwendigkeit eines Ambulatoriums wurde bereits im ersten Ansuchen in sechs Seiten dargelegt:„ Es kommen nach wie vor viele Eltern auf uns zu, die für ihre Kinder besonders logopädische und ergotherapeutische Angebote benötigen und die oft bis zu zwei Jahre auf einen Therapieplatz warten müssen.

„Die Gesundheitsabteilung muss endlich reagieren und das Förderzentrum Waldhausen als Ambulatorium anerkennen!Nur damit können die notwendigen Einzeltherapien ermöglicht werden.“ Warum die Gesundheitsabteilung nicht reagiert und das Förderzentrum in Waldhausen nicht anerkennen will, ist für die SPÖ Frauenvorsitzende ein Rätsel: „Woran es dann scheitern kann, wenn die Finanzierung steht, ist unerklärbar. Ich fordere hier ein rasches Einlenken von Gesundheitslandesrätin Haberlander und die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. Das Wohlergehen von Michael, seinen Eltern und allen anderen betroffenen Kindern muss hier an erster Stelle stehen!“Im Auftrag von Frau Karin Mühlberger - Pressereferentin - kann ich Ihnen mitteilen,dass wir uns bei Ihnen melden werden, sollte zu diesem Thema von unserer Seite wieder etwas zu berichten sein!Mit freundlichen GrüßenBüro der LandesrätinChristine Haberlöander