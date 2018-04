1. Klasse NO: Pabneukirchen erlöst sich in Perg mit dem ersten Rückrunden-Sieg.

30.04.2018, 08:12 Uhr

Doch beide Teams zeigten gleich zu Beginn der abendlichen Begegnung viel Engagement und kämpferische Qualitäten. Jürgen Gmeiner von Perg mit klugen offensiven Pässen. Die Elf von Alexander Buchberger bekam aber mit Fortdauer ihres Auswärtsspieles Gegner und Ball immer besser unter Kontrolle. Besonders Rene Kloibhofer wurde über links immer gefährlicher in Szene gesetzt, verzog knapp. Wenig später scheitert Philipp Riegler mit einem tollen Schuss an Perg-Schlussmann Lukas Ascher. Das Spiel jetzt mit harten Zweikämpfen im Mittelfeld belegt. Und in der 30. Minute hebt Rene Kloibhofer, sehr unter Freude seines Trainers, endlich seine Torsperre auf (Anm.: Letztes Kloibhofer-Tor am 17.3.2018). Wieder löst er sich energisch von seinem Bewacher und trifft mit einem scharfen Schuss ins lange Eck zum 0:1 für Pabneukirchen.Nach dem Seitenwechsel bleibt das Spiel lebendig. Pabneukirchen findet jetzt immer besser zu seinem Spiel. Schöne, schnelle Kombinationen laufen jetzt durch die eigenen Reihen. PNK-Kapitän Hannes Riegler mit toller Übersicht. Immer wieder der schnelle Philipp Riegler über die linke Seite und starken Hereingaben. Eine davon verwertet Stefan Kurzmann zum 0:2. Doch die Perger Antwort nur eine Minute später. Nach einem scharfen Freistoß von Raffael Weinlandner kann PNK-Goalie Starzer den Ball nicht festhalten. Das wegspringende Runde verwertet Gregor Braher zum 1:2-Anschlusstreffer. Doch die Perger Hoffnung hält nur bis zur 64. Minute. Lukas Brandstetter mit dem 1:3 für Pabneukirchen.