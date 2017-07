Philipp Offenthaler: Wechsel zu den SKN St. Pölten Juniors

24.07.2017, 18:17 Uhr

Ziel: Sprung zu Profis

Er wird in der Regionalliga Ost für die St. Pölten Juniors zum Einsatz kommen – als Innenverteidiger und im zentralen Mittelfeld. Ziel ist es nun, so schnell wie möglich Stammspieler zu werden. "Als langfristiges Ziel habe ich den Sprung zu den Profis vor meinen Augen", sagt Offenthaler. Aus seiner Zeit in Burghausen nimmt er viel mit. "Sportlich gesehen war es ein sehr lehrreiches Jahr, in dem ich viel an mir arbeiten und verbessern konnte. Ich bin mir definitiv sicher, dass ich diesen Schritt wieder machen würde."