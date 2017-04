Bauern stärken die Konsumindustrie

22.04.2017, 09:44 Uhr

Die Bauern arbeiten dem zu und können nur dann unabhängig werden, wenn sie diese "falsche Erziehung" der Menschen (Unzucht) durchbrechen und Lebensmittel wieder als Geschenk der Natur präsentieren. Von der Urproduktion bis zum fertigen Produkt kommt dann alles aus Bauernhand, daher dürfen sie Arbeitsteilung und Zusammenarbeit lernen. Eine/r kann nicht alle Schritte selbst abdecken. Sich an die Politik zu verkaufen, ist dann aber vorbei. Raiffeisen war in Österreich z.B. von Beginn an ein politisches Projekt. Das sollte "diesmal" nicht mehr passieren.

Welche Eigenschaften zeichnen Drogen aus? Eine Sucht wird von „normalen Menschen“ absichtlich im Mitmenschen erzeugt, um „an sein Geld zu kommen“. Der „Süchtige“ ist sich dieser Sucht natürlich nicht bewusst, er spricht nur von einem der „Spaßfaktoren“, die sein Dasein erst „lebenswert“ machen.Die komplette „Konsumindustrie“ baut auf diese unbewussten Faktoren auf. Die Menschheit hat sich selbst zu geistlosen „Kon­sumiermaschinen“ deklassiert. "Sie" hat - blind wie Süchtige eben sind - jeglichen „Sinn“ fürs Daseins aus dem Bewusstsein verloren. Selbst die „demokratisch“ gewählten Politiker, die eigentlich eine „verantwortliche und erzieherische Position“ einnehmen sollten, sprechen nur noch vom „Ankurbeln der Wirtschaft“, koste es was es wolle: „Konsumiert was das Zeug hergibt, damit wir überleben können!“Wenn dann verstörte Seelen intuitiv rebellieren und versuchen, diesem „Teufelskreis“ zu entkommen, kommen sie meist vom Regen in die Traufe. Manche versuchen sich dabei in einen „religiösen Glauben“ zu flüchten. Aber in welchen? Die Politiker sind sich in diesem Fall „selbstverständlich“ ihrer Erziehungspflichten bewusst und versuchen natürlich, „ihre Schäfchen“ „vom falschen Glauben“ abzuhalten. Sie wissen, was das „Richtige“ für ihre Bürger (und vor allem für ihr eigenes Wohlergehen) ist. Sie versprechen „Sicherheit“ zu schaffen. Das Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit wird von diesen „selbstlosen Menschen“ schonungslos ausgenutzt. Ein Jahrmarkt der Sicherheiten wurde in der Welt eröffnet, ein verlogener Sozialstaat wurde geboren.Kapitalistische „Versicherungen“ schossen genauso aus dem „frucht­baren Boden“ der menschlichen Angst, wie die „Seelenfänger“ der Religionen und Sekten, die auf ihre Art und Weise „Sicherheiten“ anbieten. Der Kampf um die Macht hatte begonnen. Auch Deine Seele wurde in diesem Für und Wider zermahlen. Auch „Du“ bist in erster Linie nur auf „Deine Sicherheit“ aus und möchtest gut beraten sein. Auch Du suchst für die Gebiete, in denen Du Dich nicht so gut informiert weißt, nach neuen Informationen. Gerade diese „zwang­hafte“ Suche nach Sicherheit ist die Wurzel all Deiner Ängste. Wenn Du wirklich an Gott glauben würdest, würdest Du auch keine Angst und Sorgen kennen. Du aber glaubst lieber daran, dass für jede Krank­heit ein anderes Kraut gewachsen sein muss. Wer sucht, wird für alle Sach- und Fachfragen einen Ratgeber finden, bis hin zu psy­chologischen und religiösen Themen. Nur keine Fehler machen, lieber auf „Nummer sicher“ gehen.Die Abhängigkeit von all diesen Pseudo-Sicherheiten und der unbewusste Glaube an die „Wahrheit“ fast aller Medieninformationen stellt eindeutig eine Facette des Guruismus (= blinder Glaube an einen Meister) dar. Echter Guruis­mus ist eine totale und blinde Abhängigkeit (Verehrung). Er ist das genaue Gegenstück von Freiheit.Was als die Suche nach Sicherheit begann, endet in Anbe­tung, im Glauben - in der Ab­hängigkeit!Das Leben des Gläubigen ist dadurch nicht länger sein eigenes. Das Wort „eines Gurus“ wurde auch Dir zum Gesetz! Dessen Wort ist aber nicht Dein Gottes „Wort“ in Dir. Du glaubst nur noch an Äußeres an das Heil des Konsums - den Worten des Modediktats - Deiner Industrie - der Medien und/oder den Worten der „traditionellen“ Religionen bzw. einer „ideologischen“ Sekte.Alle Phänomene der Welt sind letztendlich das, was Du unbewusster Mensch aus ihnen machst. Vom Himmelreich bis zur Hölle wirst Du in allem alles finden können.Ursprünglich ist die Bezeichnung „Guru“ (skrt. „Lehrer“) nichts Negatives. Guru bedeutet auch „Führer in die Freiheit“. Für all diese, auch von Dir angebeteten „Heiligkeiten“, ist diese Be­zeichnung daher ziemlich unpassend. Alle treiben nur „Unzucht“ (falsche Erziehung) mit Dir, alle wollen letztendlich nur Dein Bestes - Dein Geld. Es heißt doch: „Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb“. Offensichtlich haben die eta­blierten Kirchen diesen oft zitierten Satz, wenn sie den „Klingel­beutel“ reichen und auf den „Opferstock“ hinweisen, selbst nicht richtig verstanden. Nur ein wirkliches, aus eigenem Verstehen heraus getätigtes, „selbstloses Geben“ macht „seliger denn Nehmen“, aber nicht das „unbewusste [er]kaufen wollen“ einer Pseudo-Sicherheit. Ein nach Sicherheit suchender Mensch tappt von einer Falle zur anderen. Auch Du wirst jemanden finden, der Dir „logisch“ er­klären wird, was die (richtige?) Wahrheit ist. Wer lange genug „SUCHT“, wird immer fündig (abhängig) werden. Bei der Unvollständigkeit der bisher angebotenen Weltbilder (Normen) stellt es bei genauer Be­trachtung nicht das geringste Problem dar, in allen sehr viele Mängel zu finden. Wenn Dir nun jemand offensichtliche Fehler in „Deinem System“ nachweist und Du bereit bist, diese demütig zu akzeptieren, steht Dein Geist aber plötzlich in einem Niemandsland. Da Du nach Deiner ideologischen Heimat - nach der Wahrheit - immer nur „außerhalb“ von Dir suchst, ist Dein Geist danach wie weiches Wachs formbar. Meist wird Dir dann das neu angebotene und nun logisch erscheinende „richtigere Weltbild“ zum neuen „Verhängnis“ werden, zur neuen falschen seelischen Heimat.Wo ist Deine wirkliche Heimat, deren Name Liebe und Freiheit ist? Gott ist nur „in Dir“ Zuhause.