Dirndl: Herkunftsschutz für unsere Regionsfrucht.

PIELACHTAL (pa). Die bei den Bewohnern des Pielachtals aber auch über die Landesgrenzen hinaus allseits bekannte Kornelkirsche, alias Dirndl nimmt in unserer Region einen hohen Stellenwert ein. Nun wird der Herkunftsschutz für unsere Regionsfrucht angestrebt.

Herkunftsschutz Pielachtaler Dirndl

Was haben Waldviertler Graumohn, Wachauer Marille und Steirisches Kürbiskernöl gemeinsam? Es sind Bezeichnungen für qualitativ hochwertige Produkte aus bestimmten Regionen und dürfen nur unter strengen Qualitätskriterien in der Lebensmittelkennzeichnung verwendet werden. Ein solcher Herkunftsschutz soll nun für die Pielachtaler Dirndl und die Produkte daraus angestrebt werden.

„Regionale Produkte haben einen hohen Stellenwert bei der Pielachtaler Bevölkerung. Durch den angestrebten Herkunftsschutz der Pielachtaler Dirndl werden Produkte aus unserer Regionsfrucht zukünftig besonders strengen Kriterien unterliegen. Dies stellt für den Konsumenten eine einheitlich sehr gute Qualität der Dirndlprodukte unserer Region sicher“

, so der Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft, Ortschef Kurt Wittmann.

Dirndl-Edelbrand und Dörrobstgemeinschaft

Der Herkunftsschutz wird in enger Kooperation mit den Produzenten und der Dirndl-Edelbrand und Dörrobstgemeinschaft umgesetzt.

„Unser Tal ist geprägt von einer kleinflächigen Landwirtschaft. Die Bäuerinnen und Bauern haben trotz vieler Veränderungen in der Landwirtschaft die Tradition der Dirndlkultur aufrecht erhalten. Sie produzieren köstliche Produkte wie Marmeladen, Sirupe, Liköre, Edelbrände und vieles mehr. Die Marke „Dirndl“ ist klug gewählt und heute nicht mehr wegzudenken. Jetzt müssen wir uns um den Herkunftsschutz bemühen. Langfristig gesehen ist es eine ganz wichtige Voraussetzung“

, so die Obfrau der Dirndl-Edelbrand und Dörrobstgemeinschaft, Elfriede König.

Informationsveranstaltung

Um von Anfang an Transparenz für alle Produzenten zu gewährleisten, wird es eine Informationsveranstaltung mit dem Serviceverein für geschützte Herkunftsbezeichnungen für Lebensmittel (SVGH) geben. Diese wird am Oktober 2021 um 19:00 Uhr in Kirchberg an der Pielach

stattfinden, aber auch eine Online-Teilnahme wird möglich sein. Die Mitarbeiterinnen des Regionalbüros bitten bei Interesse an der Teilnahme um unverbindliche Kontaktaufnahme mit dem Regionalbüro (regionalbuero@pielachtal.at) oder der Dirndl-Edelbrand und Dörrobstgemeinschaft.

Aktivitäten rund um die Regionsfrucht

Die mehrwöchige Veranstaltungsreihe Dirndltaler Erlebniswochen,

die Wahl zur Dirndlkönigin und Dirndlprinzessin,

der Pielachtaler Dirndlkirtag (am 24. und 25. September 2022 in Rabenstein an der Pielach,

sowie die Marmeladen- und Edelbrandprämierungen,

die Dirndlstudie von Univ.-Prof. Dr. Laimer der Boku,

das Webinar Klimafittes Pielachtal

Uns´re Dirndl tragen bereits zu einem hohen Bewusstsein für unsere Regionsfrucht bei. Auch die gut angenommene Rubrik „Direktvermarkter“ der Pielachtaler Wirtschaftsplattform zeigt von einem hohen Bewusstsein für regionale Produkte. Der Herkunftsschutz für die Pielachtaler Dirndl ist die logische Konsequenz aus allen vorangegangenen Maßnahmen.