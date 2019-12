Unsere Sabrina Vorstandlechner feiert Geburtstag!

Sabrina war und wird in Zukunft eine wesentliche Stütze in unserem Team sein, denn mit ihrer Schnelligkeit und dem Torriecher sorgt sie für die entscheidenden Tore im FCO Team. Leider ist sie im Moment nicht Einsetzbar aufgrund einer Kreuzbandverletzung, aber Sabrina ist am Weg der Besserung. Und wenn sie wieder die Fußballschuhe schnüren kann, wird sie auch wieder ihre Qualitäten abrufen und für die nötigen Tore sorgen, da sind sich alle beim FCO Damenteam einig. Alles Gute zum Geburtstag am Christtag wünschen Dir ALLE beim FC Styx Ober-Grafendorf!