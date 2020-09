Tanzstudio Ober-Grafendorf punktet mit moderner Wandgestaltung



OBER-GRAFENDORF. „Es war immer ein großer Wunsch von mir dem Raum ein besonderes Flair zu verleihen", schwärmt die Tanzstudio-Leiterin Sandra Ximena Müller. Die Rede ist von dem großen Tanzsaal im Keller des Tanzstudios Ober-Grafendorf.

Streetart trifft Streetdance

Foto: (2) Gde. Ober-Grafendorf

Natürlich war Bürgermeister Rainer Handlfinger von dieser Idee sofort begeistert und der Gemeindevorstand beschloss die Umsetzung. Somit wurde der Künstler Jürgen Gratzl beauftragt dieses Projekt umzusetzen. Die Schüler werden bestimmt begeistert sein in so einem schönen Ambiente trainieren zu können und sich in die urbane Szene hineinzuversetzen. Das Ballett- und Tanzstudio Ober-Grafendorf bietet nicht nur Breakdance und Hip-Hop, sondern auch andere beliebte Tanzrichtungen wie Modern/Contemporary, Ballett, Yoga und für die Kleinsten Kindertanz an. Neu wird dieses Schuljahr für Kinder ab zehn Jahren eine Mischung aus Hip-Hop und House sein. Für Erwachsene wird Streetdance und Voguing angeboten.