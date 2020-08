Streyczek Tor gegen Wr.Neudorf als einziger Höhepunkt

Es gibt auch Gründe für die überschaubare Leistung – erst vor zwei Tagen der Test gegen Paudorf und die Gluthitze in der Sparkassen Arena in Herzogenburg waren sicherlich Spielverderber und machten es den Mädels alles andere als leicht. Trotzdem konnte in der Abwehr bereits die richtige Formation gefunden sein, für das Cup Halbfinale nächste Woche gegen Mank! Im Angriff muss eine Steigerung her, aber auch hier ist man sich bewusst das mit Seitner, Vorstandlechner sowie die verletzte Morar sicherlich noch Qualität dazukommen wird in den nächsten Wochen. Im Anschluss an das Testspiel, wo wir übrigens in Herzogenburg sein durften, wurden wir von der Familie Mrskos bestens versorgt mit Essen und Trinken. Dabei wurde das Spiel nochmals aufgearbeitet und am Ende waren ALLE Dankbar für die tolle Bewirtung von Familie Mrskos!!

FC STYX Ober-Grafendorf vs. 1.SV.Wr.Neudorf 1:1 (1:1)

Tor FCO: Streyczek Ch. (40.)