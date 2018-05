05.05.2018, 16:51 Uhr

Der Verein feiert heuer 50 Jahre Bestehen

50 Jahre ESK

OBER-GRAFENDORF (th). Am fünften Mai fand anlässlich 50 Jahre ESK Sparkasse Ober-Grafendorf, das Jubileumstunier, statt. Insgesamt nahmen 15 Vereine an dem Spiel teil.Der Verein wurde 1968 unter dem Namen ESK Ober-Grafendorf gegründet. Das Komitee setzte sich aus den Herren Kerschner, Muzatko und Krippl zusammen, welches die Gründung in die Wege leitete. Als der ideale Standort bietete sich der Standort beim Luegapark an. Zur Realisierung bekam der Verein Unterstützung von der Gemeinde Ober-Grafendorf. Damals diente eine alte Holzhütte, welche während des zweiten WEltkries als Gefangenenunterkunfft und später als Bienehaus und dann als Bauhütte verwendet wurde, den Autobus als Mittepunkt des Standortes ab und wurde so zum Bereinsheim. Da der Trend zum Asphaltstockschießen immer größer wurde, enstanden zwei große Asphaltgroßbahnen - heute sind es fünf. Schon immer dienten diese auch als Eislaufflächen für die Bevölkerung. 1982 fand die Einweihung des neuen Vereinsheimes statt, welches dringend nötig war, da der Verein immer größer wurde. Heute besteht der ESK aus 120 Mitgliedern, darunter auch schon einige junge Nachwuchstalente.

Jubiläumstunier

Die Sieger

Das Tunier war sehr gut besucht - die Stimmung war hervorragend. Die Vereinsmitglieder des ESK Ober-Grafendorf verköstigten die Gäste mit Grillhendl, Getränken und Mehlspeisen. Ganz schnell merkt man, dass nicht nur der sportliche Gedanke im Vordergrund steht, sondern auch der gesellige Aspekt. Manfred Bandion, Obmann des Vereines "ich bedanke mich bei allen Mitgliedern die uns so tatkräftig unterstützen und auch bei unserem Sponser der Sparkasse Region St.Pölten." Auch Beirksobmann Anton Stutz sagte: " Der Ober-Grafendorfer ESK gilt als Aushängeschild in sportlicher und gesellschaftlicher Hinsicht. Ich hoffe das es den Verein noch weitere 50 Jahre gibt." " Es ist toll so einen Verein in der Gemeinde zu haben, für den alle Rahmenbedingungen passen," so Bürgermeister Rainer Handlfinger zu dem 50 jährigen Bestehen. Nach einer Ansprache wurden dann an die Teilnehmer die Pokale überreicht. "Den ersten Platz machte Ober-Grafendorf, dicht gefolgt vom SV Hernstein. Der dritte Platz ging an den SSV St. Äegyd, über den vierten Platz freuten sich die Mitglieder des ESV Frankenfels.