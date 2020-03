Gute Nachricht des Tages: Jedes Jahr geht der Nachwuchs der ÖVP Salzburg gemeinsam auf die Piste. Dieses Jahr übernahm die Ortsgruppe Großarl die Organisation.



GROSSARL. Nach einer warmen Begrüßung mit entsprechendem Getränk ging es gemeinsam auf die Piste. Während der Großteil seine Spuren im Schnee hinterließ, nutzten Nicht-Skifahrer die Gelegenheit, um das sonnige Wetter am Berg zu genießen. Am späten Nachmittag traf man sich in der Rauchkuchl zur Apres-Ski Party. Dort wurde nicht nur gemeinsam gefeiert, mit einer großen Tombola sammelten die Großarler Gastgeber Spenden für eine Familie aus Hüttschlag, die vor Kurzem einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen musste.