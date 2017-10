Rallye Team Gastein baut mit Sieg die Führung aus

06.10.2017, 16:50 Uhr

Start verlief holprig



Sekunden ins Ziel gerettet



Im Rahmen der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft fand im Raum Liezen der vorletzte Lauf des Opel Rallye Cups statt. Auf die Teams warteten 150 Rennkilometer, verteilt auf 13 selektive Sonderprüfungen. Für die beiden Pongauer vom Rallye Team Gastein war die Rallye Liezen absolutes Neuland und begann ungünstig: „Es hat dieses Mal lange gedauert, bis wir den Rhythmus gefunden haben. Die Probleme mit der Gegensprechanlage auf dem Stadtkurs haben dann noch ihr Übriges dazu beigetragen“, erzählt Rieder. So fand man sich am Abend auf Platz vier wieder.Tag zwei verlief wesentlich besser und nach der zweiten Durchfahrt der anspruchsvollen, 20 km SP „Oppenberg“ führte das Rallye Team Gastein das Klassement wieder deutlich an. Den herausgefahrenen Vorsprung wollten Rieder und Pichler auf den Nachmittagsprüfungen verwalten und dabei kein Risiko mehr eingehen.Durch ein Problem am Motor, das auch in 20 Minuten Servicezeit nicht behoben werden konnte, wurde es dann aber doch noch eine knappe Angelegenheit. „Auf der letzten Prüfung mussten wir versuchen, das lädierte Auto irgendwie noch in einer halbwegs annehmbaren Zeit über die Prüfung bringen“, schildert Rieder. „Gott sei Dank konnten wir ein paar Sekunden ins Ziel retten und somit unseren zweiten Saisonsieg feiern.“ Vor dem letzten Bewerb haben die beiden nun 21Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierten.