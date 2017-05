15.05.2017, 11:12 Uhr

Turniersieger lässt Neumayer im Viertelfinale keine Chance

Lukas Neumayer (TC Sparkasse Radstadt) schied beim Kategorie-2-Turnier auf der Europe Junior Tour 16u in Maribor im Viertelfinale gegen den späteren Turniersieger Jan Kupcic (SLO) aus (2:6, 0:6). Zuvor schlug er den Dänen Alexander Stage in zwei Sätzen und den Schweizer Dominic Stricker, der sich heftig wehrte, in drei Sätzen.

