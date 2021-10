WOLFSGRABEN. In den Abendstunden des 4. Oktober 2021 wurden die Feuerwehren Wolfsgraben, Tullnerbach und Purkersdorf zu einem Trafobrand in der Leopold Mitterstögerstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte konnte festgestellt werden, dass es sich um einen Hausanschlusskasten, in welchem sich Sicherungen befinden, handelte. Daher konnten die gemäß Alarmplan mitalarmierten Feuerwehren Tullnerbach und Purkersdorf auf deren Anfahrt storniert werden. Mittels Wärmebildkamera konnte lediglich eine Temperaturerhöhung, jedoch keine weitere Beschädigung an dem Sicherungskasten festgestellt werden. Der Einsatzleiter verständigte den Notdienst des Netzbetreibers, welcher in weiterer Folge die defekten Sicherungen austauschte. 21 Mitglieder der Feuerwehr Wolfsgraben waren in vier Fahrzeugen ausgerückt gewesen.