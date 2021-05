Die heurige Sonderausstellung in der Kartause Mauerbach ist Alfred Schmeller gewidmet.



MAUERBACH (pa). Alfred Schmeller war ein Pionier der Kulturvermittlung. Als Museumsdirektor, Kunstkritiker, Biennalekommissär und Sekretär des legendären Art-Clubs be- schritt er neue Wege, die bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben. Als Denkmalpfleger erkannte er als erster die Bedeutung und die Ästhetik ländlicher Architektur und machte das Künstlerdorf Neumarkt an der Raab im Burgenland zu einem Hotspot für Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt. Die Sonderausstellung widmet sich daher auch den fast vergessenen Techniken des Lehmbaus und der Strohdachdeckung.

Bei einem Rundgang durch die Kartause entdeckt man auch noch die Spuren der Kartäusermönche und erlebt die schrittweise Restaurierung des Klosters unter Anleitung des Bundesdenkmalamtes. Die Sonderschauen zu traditio- nellem Handwerk und historischen Architekturdetails bieten Einblick in die Aufgaben der Baudenkmalpflege.

Öffnungszeiten

29. Mai bis 26. September 2021 Samstag, Sonntag und Feiertage: 10 bis 18 Uhr

Eintrittspreise

€ 6,00 Erwachsene

€ 4,00 ermäßigt (mit Ausweis: SeniorenundSeniorinnen,Studierende bis 26 Jahre, Präsenz- und Zivil- dienende, Lehrlinge, Menschen mit Behinderung)

€ 2,00 Kinder und Jugendliche (6 bis 18 Jahre)

Führungen voraussichtlich ab Juli 2021

Sonntag 15 Uhr: € 2,50 | Erwachsene Gruppenangebot: Führungen ab

10 Personen nach Anmeldung täglich

Informations- und Weiterbildungszentrum Baudenkmalpflege Kartause Mauerbach Kartäuserplatz 2

3001 Mauerbach