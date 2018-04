Finalisierung des CD-Förderprojektes 2018 mit Sängerin Patricia Katinger

20.04.2018, 23:13 Uhr

Georg Ragyoczy sein Projekt zur Förderung österr.Musikschaffender 2018.Zwei Sängerinnen, ein Sänger und ein Gypsy-Jazz-Trio wurden mit Studioaufnahmenund jeweils einer Demo-CD gefördert.Georg Ragyoczy: “Mit Patricia Katinger, einer wunderbaren Sängerin, welche seitihrer Kindheit dem Gesang verbunden ist und dabei von der Country-Music ihren Wegzu Metal & Gothic fand, sich aber auch einer ganz besonderen Herausforderung widmet,nämlich Songs, die für Männerstimmen geschrieben wurden, zu interpretieren,beende ich das Förderprojekt 2018. Mein ganz besonderer Dank an die treuen Sponsoren,Tierärztin Katharina Migl und Kurt Novacek, die das Projekt seit vielen Jahren unterstützenund so ermöglichten, dass die Produktion für die Geförderten kostenlos erfolgen kann.Nach heutigem Stand werde ich auch 2019 in diesem Sinne weitermachen.”