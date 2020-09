PFAFFLAR (rei). Die Firma Mitraco ist ein europaweit agierenden Werbemittel-Händler. Wolfgang Bosch ist Geschäftsführer des Unternehmens. Er machte sich Gedanken, was er dem Co2-Ausstoß seiner Lieferungen entgegensetzen kann und kam zur Idee, Bäume zu pflanzen. Die Umsetzung des Vorhabens erfolgte kürzlich in der Gemeinde Pfafflar. 600 Bäume wurden hier frisch gesetzt. Unterstützt wurde Wolfgang Bosch dabei von Bürgermeister Bernd Huber und Forstaufseher Klaus Friedl.

Bislang habe er durchwegs positive Reaktionen erhalten, berichtet Bosch. Er plant die Idee weiter auszubauen. Für ihn war die Aktion in Bschlabs daher nur ein "Testballon". Die Lechtaler Seitentalgemeinde wurde übrigens bewusst gewählt, erfüllt der Wald hier doch wichtige Schutzfunktionen.

Zur Sache

Wolfgang Bosch arbeitet gemeinsam mit internationalen Partnerfirmen daran, einen Onlinerechner zu programmieren, der jeder/jedem Kundin/Kunden in Echtzeit die benötigte Summe an Bäumen berechnet, die nötig ist, um den gesamten CO2-Verbrauch der bestellten Waren zu egalisieren. Dazu hat Bosch mit Expert*innen eine Formel entwickelt, die aus den Faktoren Rohstoff, Produktionsland, Menge, Artikelart und Transport die notwendige „Baumsumme“ errechnet. Dadurch ist es bald möglich, nicht nur die Transportemissionen zu egalisieren, sondern den gesamten CO2-Fußabdruck einer Werbeaktion!