AUSSERFERN. Sehr gut ausgelastet sind die drei Tagespflegeeinrichtungen des Sozial- und Gesundheitssprengels Außerfern (SGS). "Es läuft", sagt Geschäftsführerin Birgit Aldrian-Holzner.

Gestartet wurde das Tagespflegeangebot in Ehrwald, dann wurde eine Einrichtung in Elbigenalp eröffnet, zuletzt jene in Grän. Mit diesen drei Standorten deckt der SGS den Tagespflegebedarf in den Talschaften ab. Im Großraum Reutte bietet das Seniorenheim "Haus zum Guten Hirten", das der Gemeinde Reutte gehört, die Möglichkeit zur Tagespflege.

Gutes Betreuungsangebot

Dank des bestehenden Angebots in der Tagespflege, im Zusammenspiel mit der mobilen Pflege durch die MitarbeiterInnen des SGS, habe man viel erreicht, zeigt sich Aldrian-Holzner zufrieden. Der Sozial- und Gesundheitssprengel stelle sicher, dass viele alte Menschen, die Betreuung oder gar Pflege brauchen, weiterhin zu Hause leben können. Entsprechend gut werden die Angebote angenommen.

"Das ist wirklich sehr erfreulich für unsere Klienten, ebenso aber für deren Angehörige",

sagt Birgit Aldrian-Holzner.



Die Gemeinden wissen all das zu schätzen. Sie stellen daher die Tagespflegeeinrichtungen in den drei Talschaften dem SGS zur Verfügung. Im Gegenzug finden betagte und pflegebedürftige Bürger der Mitgliedsgemeinden entsprechende Pflegemöglichkeiten vor.

Vorteile für alle Seiten

Bevor der Sozial- und Gesundheitssprengel seine Arbeit aufnahm, mussten alte Menschen häufiger einmal ins Krankenhaus, um gepflegt zu werden. Wenn ein Leben daheim gar nicht mehr ging, war der Weg ins Altersheim vorprogrammiert - so überhaupt ein Platz zu bekommen war.

Dank der mobilen Pflege durch die SGS-MitarbeiterInnen, konnte hier viel erreicht werden. Plötzlich konnten die alten Damen und Herren auch mit leichteren Gebrechen daheim bleiben. Ein riesen Vorteil. Mit der Einrichtung der Tagespflegemöglichkeiten haben sich die Bedingungen weiter verbessert.

Die Klienten selbst profitieren, ebenso aber deren Angehörige, die auf diese Weise entlastet werden. Auch für die Gemeinden haben die angebotenen Pflegemöglichkeiten durch den SGS Vorteile: die ohnehin angespannte Platzsituation in den Pflegeheimen konnte etwas entspannt werden. Dennoch werden beide Pflegeheime, das Haus zum guten Hirten in Reutte und das Haus Ehrenberg in Ehenbichl, in naher Zukunft kräftig erweitert.

12 Pflegeplätze als Ziel

Eine Erweiterung würde sich Aldrian-Holzner auch für den Bereich der Tagespflege wünschen. In Elbigenalp gibt es derzeit sechs Plätze, in Ehrwald sind es acht und in Grän zehn. Diese sind gut ausgelastet.

"Unser Ziel ist, dass wir an allen drei Standorten zwölf Plätze bekommen",

nennt die SGS-Geschäftsführerin Zahlen, wohin es ihrer Ansicht nach gehen sollte, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden.

Im Moment komme man mit den vorhandenen Pflegeplätzen aber aus. Mehr Pflegeplätze würde dann aber automatisch auch mehr Platz in den Tagespflegeeinrichtungen bedeuten. Den könnte man schaffen, wobei die Voraussetzungen dafür in Grän am besten sind. In der "jüngsten" Tagespflegeeinrichtung des SGS Außerfern sind die räumlichen Gegebenheit am besten. Hier hat man sicher von den Erfahrungen in Ehrwald und Elbigenalp gelernt.

Mobile Pflege ist wichtig

Die Tagespflegeeinrichtungen sind ein wichtiger Angebotsbereich des SGS, die mobilie Pflege ein weiterer. Auch hier wird Großes geleistet. Täglich werden im Durchschnitt 100 bis 120 Personen angefahren und, je nach Bedarf, mehr oder weniger intensiv betreut. Das Betreuungsangebot reicht dabei von der Unterstützung im Haushalt bis hin zur palitiven Pflege. 28 Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter des SGS sind in der mobilen Pflege derzeit tätig. Insgesamt beschäftigt der SGS Außerfern 35 Personen. Der Altersbogen der zu betreuenden Klienten spannt sich von ca. Ende 70 Jahren bis etwa 95 Jahren.

