Am Kletterturm beim Ehrwalder Spielplatz hat der Zahn der Zeit genagt. Morsche Bretter und Balken stellen eine Gefahrenquelle dar, deshalb wurde der Turm vom TÜV gesperrt. Sehr zum Leidwesen vieler Mütter, deren Kinder gerne darauf herumklettern würden.

Warum die Gemeinde die Sanierung nicht in die Wege leitet, ist so mancher Mutter nicht klar. "Worauf wartet der Bürgermeister, das kann doch keine Hexerei sein, die morschen Stellen durch neues Holz zu ersetzen? Dann könnte man das für die Kinder so interessante Spielgerät auch wieder benutzen.", meint eine erboste Mutter, die nicht namentlich genannt werden möchte. In Lermoos sei ein super Spielplatz, ein Spielpark meint sie, wenn nur die Hin-und-herfahrerei nicht wäre.

Aber vielleicht wird ja auch der Herr Bürgermeister aktiv und veranlasst kurzerhand die Sanierung des Ehrwalder Kletterturmes bevor noch was passiert.