Ein altes Bauernhaus in Häselgehr ist jener Ort, an dem die Gruppe "Lechufer" ihre Lieder entstehen lässt. Elf davon finden sich auf dem zweiten Album der Lechtaler Musiker. Das wird am 20. und 21. August 2021 bei Konzerten auf der Geierwallybühne vorgestellt.

HÄSELGEHR. Christof "Rissi" Kammerlander (43 Jahre alt), Elias Walch (26) und Celina Perl (23) lieben die Musik, sie lieben es zusammen zu singen und zu musizieren und mit ihren Auftritten die Menschen zu begeistern. Seit 2018 sind sie ein "Dreiergespann".

Zuvor war Elisas Walch die Schnittstelle zwischen den Musikern: er musizierte mit Celina Perl, ebenso mit Christof Kamerlander, Selina und Christof hatten musikalisch hingegen zuvor keine Berührungspunkte.

2018 fing alles an

Dann kam das Jahr 2018, da wurde auf der Geierwally-Freilichtbühne das Musical "Lechufer anno 1800" aufgeführt. Alle drei gehörten dem Ensemble an und gaben auf der Bühen Kostproben ihres schauspielerischen und musikalischen Talents ab. Die Musik stammte aus der Feder von Christof Kammerlander und Elias Walch.

"Danach stellte sich für uns die Fage, wie kann es jetzt weitergehen?", erzählt Christof Kammerlander. Während der Proben- und der darauffolgenden Spielzeit hatten die drei gemerkt, dass sie gut miteinander können und dass ihre Lieder Gefallen finden. "Unser Stil ist angekommen", erzählt Kammerlander.

Austropop im Lechtaler Dialekt

Elias Walch definiert diesen Stil im Gespräch mit den Bezirksblättern als Austropop: "Es ist Popmusik, mit einigen Country-Elementen, die Texte sind im Dialekt gesungen." "Im horta Dialekt", betont Celina Perl. Es sei ihnen wichtig, in jener Sprache zu singen, die sie sprechen, wenn sie "dahoam" sind. Und "dahoam" sind sie im Lechtal und "dahoam" fühlen sie sich, sobald sie auf einer Bühne stehen und musizieren

Lieder vom Leben

Jene Lieder, die sie für ihr neues Album ausgesucht haben, "erzählen vom Leben", sagt Elias Walch. "Es sind Geschichten von der Heimat, vom Fortgehen, vom Wandern, von der Liebe, dem Leben und von Schicksalsschlägen", ergänzt Celina Perl. "Ein 'klassisches Liebeslieb" ist aber nicht dabei."

"Ja, a bißla vielleicht ja doch", schmunzelt Kammerlander.

Alles wollen die drei aber noch nicht verraten. Ein paar Lieder sind schon bekannt, etwa der Titelsong "A Tropfa Ewigkeit". Vergangenes Jahr gaben die drei Lechtaler ein Konzert in der "Lechzeit" in Elmen, da waren weitere Lieder des neuen Albums zu hören. Für den Großteil der Fans der Lechtaler Musiker werden die Lieder aber völlig neu sein.

Zwei Konzerte in Elbigenalp

Die Präsentation des Albums findet bei zwei Konzerten am 20. und 21. August 2021 auf der Geierwally-Freilichtbühne in Elbigenalp statt. Dabei werden Celina, "Rissi" und Elias gemeinsam mit einer Band auf der Bühne stehen. "Wir wollen, dass die Songs so rüberkommen, wie wir sie für das Album aufgenommen haben. Dafür braucht es die Band", erklärt Elias Walch.

Kleines Studio, große Ideen: Die Songs von Lechufer finden bei den Fans Gefallen.

Foto: Reichel

hochgeladen von Günther Reichel

Finanzierung mittels "Krautfunding"

Dass man jetzt überhaupt ein zweites Album vorstellen kann, ist übrigens der Treue der Fans zu verdanken. "Lechufer" hat keinen Verlag im Hintergrund, der ein solches Projekt (vor)finanziert. Also suchte man nach anderen Möglichkeiten und richtete ein "Krautfunding" ein (die Schreibweise ist richtig so, Anm.) und freute sich, dass die Fans für das Projekt spendeten.

"Auf diese Weise hat unser neues Album viele Geburtshelfer bekommen. Ohne sie, wären wir heute noch 'schwanger' mit dem Projekt."

Nun kommt es aber "auf die Welt", und zwar in Form der Albumpräsentation bei den beiden Konzerten. Karten dafür gibt es beim Tourismusverband Lechtal und auf www.geierwally.at

Stevy Wilhelm im Vorprogramm

Das Vorprogramm für das Konzert in Elbigenalp bestreitet übrigens Stevy Wilhelm. Dessen Auftritt wird als Anerkennung für die eigene Musik gesehen, war Wilhelm früher doch Mitglieder der "Schürzenjäger" aus dem Zillertal.

Der Auftritt von Stevy beim Lechufer-Konzert sei ebenso aber ein Beweis dafür, dass die Musikszene im Lechtal "lebt". Tatsächlich finden sich im Tal gleich vier Musiker bzw. Gruppen, die in den diversen Hitparaden aufscheinen und von Radiostationen gespielt werden. Neben Lechufer und Stevy Wilhlem ist das natürlich "Bluatschink" (Toni und Margit Knittel) und ebenso Gerd Amann.

