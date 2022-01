Im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups hat die SV Guntamatic Ried am Freitag, 4. Februar, Austria Klagenfurt zu Gast in der „josko ARENA“. Ankick ist um 19.20 Uhr. Das Spiel wird live in ORF SPORT + übertragen.

Die Wikinger

Die SV Guntamatic Ried setzte sich in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups in Grödig klar mit 7:0 durch. In der zweiten Runde besiegte Ried Vorwärts Steyr auswärts mit 3:1. In der dritten Runde setzte sich Ried auswärts mit 2:1 gegen Sturm Graz durch. „Die Vorbereitung verlief sehr gut. Es ist natürlich extrem schade, dass Seifedin Chabbi ausgefallen ist. Alle, die fit sind, haben alles gegeben, um körperlich auf einem sehr guten Niveau zu sein. Deshalb bin ich sehr optimistisch, dass wir gut in das Frühjahr starten werden“, betont SVR-Kicker Stefan Nutz. "Ich hoffe jetzt auf einen guten Abschluss der Vorbereitung und dass wir dann gut gerüstet in das erste Pflichtspiel gehen können“, so SVR-Cheftrainer Robert Ibertsberger.

Der Gegner

Austria Klagenfurt war in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups bei Wiener Neustadt mit 5:1 und in der zweiten Runde bei TSV St. Johann mit 2:1 erfolgreich. In der dritten Runde warfen die Klagenfurter den SC Weiz auswärts mit 4:1 nach Verlängerung aus dem Bewerb. „Klagenfurt ist in dieser Saison die positive Überraschung der Liga“, sagt Stefan Nutz. „Es ist eine Mannschaft mit hoher Qualität. Sie haben noch Spieler verpflichtet, deshalb kann die Qualität weiter gestiegen sein. Aber auch wir haben eine sehr gute Qualität im Kader. Es wird deshalb ein spannendes Spiel.“

Chance aufs Halbfinale

„Ich habe als Akademieleiter den Cup-Sieg hautnah miterlebt und weiß, wie wichtig der Cup für den Verein und für die Fans ist. Wir haben die Chance, ins Halbfinale aufzusteigen. Und das will jeder von uns unbedingt erreichen. Noch dazu ist es ein Heimspiel und es ist besser jetzt vor 2.000 Zuschauern zu spielen als im leeren Stadion“, so Robert Ibertsberger. „Klagenfurt ist ein sehr unangenehmer Gegner. In der Defensive sind sie sehr kompakt, ihre große Stärke ist das Umschaltspiel. Wenn wir ihnen aber unser Spiel aufdrücken können, dann ist sehr viel für uns möglich.“

Letztes Aufeinandertreffen

Am 10. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison spielten die beiden Mannschaften am 2. Oktober in der „josko ARENA“ zuletzt gegeneinander. Ried und Klagenfurt trennten sich dabei 1:1. Insgesamt trafen die SV Guntamatic Ried und Austria Klagenfurt in der Bundesliga (2021/22) und in der 2. Liga (2018-20) fünf Mal aufeinander. In einem 2. Liga-Match siegten die Kärntner in Ried mit 3:1. Alle übrigen Spiele endeten Unentschieden (0:0, 1:1, 1:1, 1:1).