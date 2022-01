RIED. Das Spiel am 6. Jänner 2022, zwischen UVC Weberzeile Ried und VCA Amstetten NÖ powered by McDonalds muss aufgrund des Verdachts eines Omikron-Falles beim VCA vorsichtshalber abgesagt werden. Weitere Informationen darüber, wann das Spiel ausgetragen wird, folgen. Das nächste Spiel bestreitet der UVC Weberzeile Ried am Sonntag, den 9. Jänner um 18:30 Uhr auswärts gegen UVC Holding Graz.