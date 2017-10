Günther Lainer bei der Bildungsmesse

ROHRBACH-BERG. Am Donnerstag, 19. Oktober, macht die Messe „Weiter mit Bildung“ in Rohrbach Station. Von 17 bis 21 Uhr gibt es in der Arbeiterkammer-Bezirksstelle am Ehrenreiterweg 17 ein informatives und unterhaltsames Bühnenprogramm sowie individuelle Beratung an zwei Dutzend Messeständen. AK-Präsident Johann Kalliauer: „Bildung ist der Schlüssel zum beruflichen Erfolg. Auf unserer Messe möchten wir den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen Überblick über berufliche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten geben und ihnen bei Fragen zur Karriereplanung behilflich sein. Alle Angebote sind kostenlos.“

GausL tritt auf

Infos zum Bildungskarenz

24 Bildungs- und Beratungseinrichtungen vor Ort

Kostenloser Check von Bewerbungsunterlagen

Anmeldung erwünscht

Ein Highlight sind zwei Auftritte des von Bühne und Fernsehen bekannten Kabarettisten Günther Lainer alias GausL, der mit Worten ebenso kunstvoll jongliert wie mit Bällen und der Geschichten zum Schmunzeln aus dem Leben und vom Lernen erzählt.Die Veranstaltung liefert aber auch viel Wissenswertes: zum neuen Fachkräftestipendium ebenso wie zu Bildungskarenz und Bildungsförderungen oder zum Nachholen von Bildungsabschlüssen. Dabei besonders interessant ist das Projekt „Du kannst was!“, mit dem man Lehrabschlüsse in verschiedenen Berufen durch das Anrechnen beruflicher Erfahrungen erwerben kann. Einen Überblick, wie Erwachsene generell nachträglich zu einem Pflichtschul- und Lehrabschluss bzw. zu Matura und Studium kommen können, gibt die Ausstellung „Mein Weg zum Bildungsabschluss.Auf dem „Marktplatz der Weiterbildung“, dem Messebereich der Veranstaltung, findet man neben der AK-Bildungs- und Rechtsberatung zwei Dutzend weitere Bildungseinrichtungen und Beratungsstellen – von der Altenbetreuungsschule bis zum Zentrum für Fernstudien. Alle „Aussteller“ bieten während des gesamten Abends individuelle Beratung über ihre Angebote in Rohrbach und in ganz Oberösterreich.Bei der Gesprächsrunde „Bewerbung und berufliches Weiterkommen“ gibt’s Tipps, wie man sich für einen Betrieb interessant macht. Und der kostenlose AK-Bewerbungs-Check verrät, wie sehr eine professionelle Bewerbung den Weg zum Traumjob erleichert. Wer Interesse hat, bringt am besten die persönlichen Bewerbungsunterlagen gleich mit!Zur Stärkung gibt’s zwischendurch einen Imbiss und Getränke. Alle Angebote sind kostenlos. Um besser planen zu können, wird um Anmeldung ersucht: E-Mail bildungsinfo@akooe.at oder Telefon 050/6906-2613.