Kreative aufgepasst: Der IKEA beim Wiener Westbahnhof veranstaltet am 22. und 23. April die "Interior Design Tage". Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos.



WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Wer seine Kreativität ausleben will, hat bei den "Interior Design Tagen" beim Westbahnhof die Gelegenheit dazu. An zwei Tagen gibt es ein volles Programm, mit Food Tastings, DJ, "Design Speed Dating" und einer ganzen Reihe an Workshops.

Lustige Workshops



Damit auch jeder sein Zuhause in eine Wohlfühloase verwandeln kann gibt es Bastel- und Bouquetworkshops sowie eine Pflanzenberatung. Wer sich auch sportlich betätigen will, kann an einer Yoga-Schnupperstunde der VHS Rudolfsheim teilnehmen. Außerdem sind an diesen Tagen Brettspiele im ganzen Haus verteilt.

Weitere Informationen findest du online unter www.ikea.at/westbahnhof

