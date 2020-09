Das "Buchkontor" hat im Lockdown sein ganzes System umgestellt. Denn die Bestellungen sind explodiert. Nun wurde das Buchgeschäft dafür ausgezeichnet.

RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Von einem Tag auf den anderen kamen statt der üblichen fünf bis zehn Bestellungen 200 bis 300 Aufträge rein. "Völlig verrückt war das", so Ulla Harms. Dieser Tag, an dem auf einmal alles anders war, war der Tag des Lockdowns im März dieses Jahres. Und der Ort, an dem plötzlich alles anders war, ist das "Buchkontor" am Kriemhildplatz.

Geschäftsführerin Ulla Harms hat sofort drei weitere Mitarbeiter eingestellt, um mit der Bearbeitung der Anfragen nachzukommen. Sie hat die Buchungs-IT umgestellt, einen weiteren Raum angemietet, Packtische aufgestellt, sich eine eigene Handynummer nur für Bestellungen zugelegt und den Online-Shop zu einer eigenen Filiale ausgebaut – und das alles innerhalb weniger Tage, weil es notwendig war. "In den ersten zehn Tagen des Lockdowns haben wir 5.000 Euro an Versandkosten gehabt. Jeden Tag sind wir mit einem VW-Bus zur Post gefahren, um die Bestellungen aufzugeben", erzählt Harms nicht ohne Stolz davon, wie souverän ihre Mitarbeiter mit der neuen Situation umgegangen sind.

Kinderbücher, Liebesromane, Brot und Sex

In vier Kategorien sei während des Lockdowns besonders viel bestellt worden, erzählt Harms: Brotbacken, Sex-Ratgeber, Kinderbücher und schottische Liebesromane. Eine Million lieferbare Bücher hat das "Buchkontor" nun im Angebot. Wer bis 12 Uhr bestellt, kann damit rechnen, dass seine Bestellung am darauf folgenden Tag im Geschäft und dann auf dem Weg zur Post ist. "Wir sind durch Corona in eine andere Welt katapultiert worden", so Harms. Was zuvor langsam und gemächlich ging, ist nun ein perfekt getaktetes System. Insgesamt sieben Personen sind dazu mit Herz und Leidenschaft im Einsatz.

Mit diesem Einsatz und den Innovationen, die im "Buchkontor" stattgefunden haben, hat Harms nun den Innovationsaward von A1 und den Regionalmedien Austria gewonnen: 3.000 Euro, um das Geschäft weiter auszubauen. Der A1-Innovationsaward wurde an 23 besonders innovative Projekte vergeben. Ausgesucht wurden diese aus mehr als 200 Einsendungen. Die Kriterien: Nachhaltigkeit, Aufbau von Mitarbeitern, internationaler Wert und Multiplikatoreneffekt.

Alle Infos zum "Buchkontor": www.buchkontor.at