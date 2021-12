Zu Jahresbeginn verrät Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal (SPÖ), was es in Rudolfsheim 2022 Neues geben wird.

Was wird 2022 im 15. Bezirk Neues passieren?

GERHARD ZATLOKAL: Viele Projekte liegen derzeit noch auf Eis, da es noch keine positiven Rückmeldungen von der Stadt Wien gibt. Der Rustensteg wartet zum Beispiel auf seinen Lift und die Mariahilfer Straße auf ihren sicheren Radweg. Ich habe viele Visionen, die Frage ist nur, wie man sie am besten umsetzen kann. Man muss kleine Schritte gehen, bis es soweit ist. Rund um das Ikea-Grätzel wird sich noch einiges verändern. Es hat ein Bürgerbeteiligungsverfahren gegeben, bei dem wir alle Anrainer, die im Grätzel wohnen, miteinbezogen haben.

Was kommt am Langauerplatz?

Der Langauerplatz wird voraussichtlich im März zur grünen Aufenthaltszone umgestaltet. Dadurch fallen einige Parkplätze weg. Gehsteige und Radwege werden weiter ausgebaut und entsiegelt. Der Bereich zwischen der Gasgasse und dem Friedrichsplatz wird gesperrt. Das heißt, dort parken und fahren keine Autos mehr. Das wird sozusagen eine komplette Fußgängerzone. Diesbezüglich wird es allerdings noch Verhandlungen mit der Bevölkerung und den Fachabteilungen geben, vor allem wegen bestehenden Aus- und Einfahrten, die aufgelassen werden müssten.

Das Projekt "Asphaltfläche Schmelz" wird 2022 aktuell.

Foto: Stadt Wien/Fürthner

hochgeladen von Mathias Kautzky

Gab es zum Westbahngelände schon Gespräche mit der Stadt?

Es hat ein interessantes Gespräch zwischen mir und Herrn Wolf von den ÖBB gegeben. Gemeinsam haben wir überlegt, ob wir die Fläche unterhalb des Rustenstegs nutzen könnten. Dabei handelt es sich nämlich um eine EPK-Fläche, also eine Parkanlage, die man für kulturelle Zwecke nutzen kann. Der Vorteil ist, dass die MA 42 dadurch involviert wäre und einen Teil der Kulturfinanzierung übernehmen könnte. Das kann man zumindest einmal andiskutieren. Vielleicht findet man bis 2023 eine Lösung. Solange das Westbahnareal stillsteht, wäre es schön, wenn man zumindest die EPK-Fläche für die Bevölkerung aktivieren könnte. Momentan dient sie nur als Parkplatz und für das ist sie zu schade.

Welche größeren Projekte warten auf ihre Umsetzung?

Es wird eine umfangreiche und kostspielige Sanierung der Volksschule in der Reichsapfelgasse 30 geben. Budget haben wir momentan nur für die Planungskosten. Was wir bereits wissen ist, wie viele Klassen benötigt werden. Es wird einen Zubau geben, um mehr Platz für Schüler zu schaffen. Da die Schule in den 70er-Jahren gebaut wurde, ist sie nicht barrierefrei. Das Gebäude muss dementsprechend modernisiert und umgebaut werden. Wohin die Schüler in der Zwischenzeit übersiedeln, werden wir noch gemeinsam mit der MA 56 abklären. 2026 sollte die Schule dann fertig saniert sein.

Welche Veranstaltungen sind 2022 geplant?

Aufgrund der Pandemie mussten zahlreiche Events abgesagt bzw. verschoben werden. Das Wasserweltfest, das im September 2021 stattfinden hätte sollen, wurde nun auf Juni 2022 verschoben. Dabei wird es auch einen Ersatztermin geben, falls es regnet. Auch der Kultursommer im Vogelweidpark war ein Erfolg und wird daher wiederholt. Budget für Kultur haben wir ausreichend. Derzeit gibt es noch Gespräche mit ASKÖ und der Stadt, da wir eventuell eine Asphaltfläche bei der Schmelz dazu gewinnen. Sobald der Mietvertrag steht, werden wir ein Beteiligungsverfahren einleiten.