Die Pandemie macht die Verlegung der europaweiten Tour auf den nächsten Winter notwendig.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Mit großem Bedauern müssen die Produzenten von Holiday on Ice heute bekanntgeben, dass die Show Supernova in Wien und Innsbruck nicht zu den angekündigten Terminen stattfinden kann. Wegen neuer Corona-Beschränkungen in mehreren europäischen Ländern musste die Tour nach nur drei Vorstellungstagen abgebrochen werden.

Die anhaltenden und sich schnell verändernden Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie und die damit verbundenen zunehmenden Herausforderungen bei internationalen Reisen für das Tourneepersonal bieten in diesem Winter keine ausreichende Planbarkeit für weitere Auftritte von Holiday on Ice. Daher hat die Produktion nun schweren Herzens entschieden, die Tour auf die kommende Saison zu verlegen. Die gesamte Crew und alle Mitwirkenden von Holiday on Ice sind sehr enttäuscht, ihre beiden Lieblingsorte auf der Tournee nicht besuchen zu können.

“Wir haben bis zuletzt versucht, unsere neue Show zu unseren Fans zu bringen und die Aufführungen in Österreich stattfinden zu lassen. Das ist uns leider nicht möglich. Aber wir versichern allen, die SUPERNOVA diesen Winter nicht sehen können, dass sie die Show nicht verpassen werden, denn wir kommen nächstes Jahr zurück nach Wien,“ verspricht Peter O’Keeffe, Geschäftsführer von Holiday on Ice Productions.

Supernova begeistert Jung und Alt mit spektakulären Kostümen und einer mitreißenden Performance am Eis.

Holiday on Ice Supernova kehrt somit von Mittwoch, 18. Jänner, bis Sonntag, 29. Jänner, 2023 in die Wiener Stadthalle zurück.

„Die Vorbereitungen für die neue Show liefen auf Hochtouren und unsere Vorfreude auf die Premiere in wenigen Wochen war unbeschreiblich groß. Die Verschiebung ist bitter für alle Fans von Holiday on Ice, die Holiday on Ice-Familie und das Team der Wiener Stadthalle. Doch wir blicken mit Optimismus nach vorne: Die beliebteste Eisshow der Welt kehrt 2023 mit einer spektakulären Reise zu den Sternen in die Wiener Stadthalle zurück“, sagt Carola Lindenbauer, Geschäftsführerin der Wiener Stadthalle.

Mit Supernova kommt eine mitreißende Show der Superlative nach Wien, die das Publikum mit einer völlig neuen Welt verzaubert: Supernova spielt auf der Erde und im Universum. Zum Einsatz kommen aufwendige Kulissen mit faszinierenden Sternenbildern, Special Effects, glamouröse Kostüme von Stardesigner Stefano Canulli und spektakuläre Akrobatik.







Ticket-Information

Bereits gekaufte Tickets für Holiday on Ice behalten für die neuen Termine im Jahr 2023 ihre Gültigkeit und müssen nicht getauscht werden. Sollte der neue Termin nicht wahrgenommen werden können, besteht die Möglichkeit der Refundierung bei der zuständigen Vorverkaufsstelle.

Der Ticketvorverkauf für 2023 hat bereits begonnen. Ticketkauf und alle Vorstellungstermine unter www.stadthalle.com

