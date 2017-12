Ansichten & Einsichten - Coach the coaches

26.12.2017, 11:31 Uhr

In den kurzen Beiträgen geht es um praktische Beispiele aus dem Alltag einer Beraterin und Trainerin über erlebte Missverständnisse und schwierige Situationen. Hier gebe ich konkrete Anregungen für Verhaltensmöglichkeiten, wie mit Respekt, Wertschätzung, Humor und (angeleitetem) Erfahrungsaustausch einfühlsame Kommunikation und konstruktive Intervention möglich sind.Über Ergänzungen und diskussionsfreudigen Austausch freue ich mich jetzt schon!

Beiträge, die nicht veröffentlicht werdensollen, bitte entsprechend anmerken!Wie sag ich's?Für ein konstruktives MiteinanderCoachpersonFoto: Alexandra GrillAnsichten & Einsichten 2017 - 13Worum geht’s?Ich war bei einem Rhetorik-Seminar und es hat sich herausgestellt, dass ich grottenschlecht bin. Sie müssen mir helfen!Was genau wurde Ihnen bei diesem Seminar vermittelt?Das weiß ich nicht mehr, aber ich bin völlig fertig. Ich trau mich bei den Besprechungen in der Firma gar nichts mehr zu sagen.Könnte es sein, dass Sie beim Feedback über ihren Auftritt nur auf das gehört haben, was Sie besser machen könnten und nicht auf das, was Ihnen ohnehin gut gelingt?Während unseres Gesprächs konnte ich zu einigen anderen Sichtweisen und Blickwinkeln anregen. Als Kinder und Jugendliche machen wir beispielsweise häufig die Erfahrung, dass kritische Rückmeldungen abwertend und bloßstellend gegeben werden. So wird Kritik mit Abwertung oder Beschämung assoziiert, auch wenn die Kritik positiv ist. Diese Erfahrungen führen zu einer grundsätzlichen Abwehr von Kritik, einem Wachhund gleichzusetzen, der gelernt hat, jeden Besucher anzubellen.Eine Empfehlung für alle, die Rückmeldungen geben: Feedback soll beschreiben und nicht bewerten. Diese Beschreibung sollte präzise und detailliert sein. So ist die andere Person nicht auf Vermutungen angewiesen. Details zu Feedback: auf Seite 85 im Buch „Gleichwürdigkeit als Geheimnis des Erfolgs von Trainingskompetenz.Nach einer praktischen Übung konnte sich die Kundin realistischer einschätzen und entspannt an der nächsten Besprechung teilnehmen.