http://www.karlschubertschule.at

25.04.2017, 20:14 Uhr

Bildungsstätte für seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche in WienKanitzgasse 1–31230 WienMöchte euch diese Schule oder den Kindergarten sehr ans Herz legen.Es wird alles getan um diese Kinder so gut als möglich zu fördern.Motto„Man soll sich nicht sagen: du sollst dies oder jenes in die Kindesseele hineingießen, sondern du sollst Ehrfurcht vor seinem Geiste haben. Diesen Geist kannst du nicht entwickeln, er entwickelt sich selber. Dir obliegt es, ihm die Hindernisse seiner Entwicklung hinwegzuräumen, und das an ihn heranzubringen, das ihn veranlasst,sich zu entwickeln.“

SchuleDie private Sonderschule ist eine Ganztagsschule mit für die Heilpädagogik modifiziertem Waldorflehrplan. Die Kinder und Jugendlichen werden in Kleinklassen (4–10 Schüler/innen) ihren besonderen Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend unterrichtet. Die Unterrichtsinhalte, die sich an der altersgemäßen Entwicklung des Kindes orientieren, werden den individuellen Möglichkeiten der Schüler/innen entsprechend aufbereitet und durch vielfältige künstlerische und therapeutische Methoden vermittelt. Der schulische Schwerpunkt liegt im lebenspraktischen, Selbstbewusstsein und Lebensfreude schaffenden Unterricht. Bei entsprechenden Fortschritten ist ein Hauptschulabschluss bzw. Übertritt in andere Schulen möglich.Der KlassenlehrerJede Klasse wird möglichst vom Beginn der Unterstufe bis zur Oberstufe vom selben Lehrer/von derselben Lehrerin geführt. Lehrer/innen und Kinder verbinden sich sehr intensiv miteinander, sie werden zu einer echten Lebensgemeinschaft. Die tiefe Kenntnis der Kinder gibt dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin die Möglichkeit, die Erziehung auf die pädagogischen Erfordernisse des Einzelnen auszurichten. Die Schülerzahl in den einzelnen Klassen variiert in der Regel zwischen 4–8 Kindern. Die Fachlehrer/innen ergänzen die Arbeit des Klassenlehrers/der Klassenlehrerin und treten in der Werkstufe (10.–12. Klasse) an seine/ihre Stelle.