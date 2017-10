Heinz Conrads lebt - Umjubeltes Galakonzert im Haus der Begegnung Schwendermarkt

14.10.2017, 13:42 Uhr

Der zweite Teil startete mit „Es miassat für´d Menschen Ersatzteile geben“ vorgetragen von Charlotte Ludwig. Victor Poslusny brachte „Der Handschuhmacher“ und lockte das Publikum zum gemeinsamen Gesang bei „Lass das, lass das sein“: Marika Sobotka brillierte mit „Im Paradeisgartl“, Herbert Sobotka mit „I derf an Wien net denkn“ und das Duo Sobotka gemeinsam mit „So langs no Weaner gibt“. Charlotte Ludwig wagte sich schließlich erfolgreich an „der Mann mit dem schwarzen Bart“ und „Der Wurschtl“. Das Publikum honorierte alle Darbietungen mit lautem Applaus und zeigte sich auch bei der gemeinsam vorgetragenen Schlussnummer „Schau doch auf die Uhr...“ sangesfreudig. Ohne Zugabe liesen sie die Künstler nicht von der Bühne und so stimmten alle gemeinsam nochmals „Wie Böhmen noch bei Öst´rreich war“, an.Ein gelungener Abend, der wieder einmal zeigte, dass Heinz Conrads, obwohl schon über 30 Jahre tot, noch in den Herzen der Menschen lebt.