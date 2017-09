Tolle Erfolge beim Back to School Turnier!

26.09.2017, 19:41 Uhr

5 Flag Footballvereine ( Münchendorfer Badgers, Soldiers, Mostviertler Bastards, Amstetten Thunders und Flag Kids) kämpften in den Altersklassen U11, U13 und U15 um den Sieg. Zum Schluß konnten sich die Flag Kids in der U11 und U13 durchsetzen. Diese Teams freuten sich über den 1. Platz. In der Altersklasse U15 konnte das junge Team der Flag Kids den 4. Platz erreichen. Es war ein spannender und sportlicher Nachmittag für den Flag Football Sport!#ViennaKnights#FlagKids#Unitedwestand#Flagfamily#